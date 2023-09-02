Ван Леувен: Я уверен, что мы хорошо подготовимся и как можно лучше выступим в Лиге чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал матч своих подопечных против "Миная".

“ – Считаю, что был очень хороший темп в течение игры. В первом тайме у нас было множество моментов, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме все изменилось.

Наши футболисты во втором тайме смогли воспользоваться моментами, был виден креатив в их действиях. Использовали все свои моменты благодаря появившейся на поле энергии.

Я считаю, что сегодня мы забили хорошие голы и заслужили победу.

– Вам не кажется, что "Минай" во втором тайме заиграл сильнее, при этом пропустил больше, чем в первом тайме?

– Возможно, было так, как вы говорите, но мы пользовались своими моментами.

– Участие в еврокубках в плане чемпионата – это бремя или поддержка игрового тонуса для вашей команды?

– Мы все с нетерпением и желанием ждем еврокубков, это огромная ответственность. Я уверен, что мы хорошо подготовимся и как можно лучше выступим в Лиге чемпионов”, - сказал ван Леувен.