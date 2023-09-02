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Ван Леувен: Я уверен, что мы хорошо подготовимся и как можно лучше выступим в Лиге чемпионов

Премьер-лига
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Совсем скоро "горняки" стартуют в еврокубках

Ван Леувен: Я уверен, что мы хорошо подготовимся и как можно лучше выступим в Лиге чемпионов

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен прокомментировал матч своих подопечных против "Миная".

“ – Считаю, что был очень хороший темп в течение игры. В первом тайме у нас было множество моментов, но мы не смогли их реализовать. Во втором тайме все изменилось.

Наши футболисты во втором тайме смогли воспользоваться моментами, был виден креатив в их действиях. Использовали все свои моменты благодаря появившейся на поле энергии.

Я считаю, что сегодня мы забили хорошие голы и заслужили победу.

– Вам не кажется, что "Минай" во втором тайме заиграл сильнее, при этом пропустил больше, чем в первом тайме?

– Возможно, было так, как вы говорите, но мы пользовались своими моментами.

– Участие в еврокубках в плане чемпионата – это бремя или поддержка игрового тонуса для вашей команды?

– Мы все с нетерпением и желанием ждем еврокубков, это огромная ответственность. Я уверен, что мы хорошо подготовимся и как можно лучше выступим в Лиге чемпионов”, - сказал ван Леувен.

После шести сыгранных туров в активе "Шахтера" 14 очков. Сейчас "горняки" единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины.

Подопечные ван Леувена стартуют в Лиге чемпионов 19 сентября матчем против “Порту”. Номинально для “горняков” этот поединок станет домашним, но сыграют они его в немецком Гамбурге.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Патрик ван Леувен
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