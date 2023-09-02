Без проблем для горняков. Минай - Шахтер 1:4. Обзор матча и видео голов

Субботнюю программу УПЛ открыл матч "Миная" и "Шахтера".

"Горняки" продолжают набирать очки и сейчас лидируют в чемпионате. Гости за 6 туров имеют 4 победы и две ничьи, всего 14 баллов.

У хозяев дела обстоят хуже. "Минай" занимает последнее место в таблице, заработав всего 2 очка.

Для закарпатцев это был 80-й матч в высшем дивизионе Чемпионата Украины.

УПЛ. 6-й тур. 02.09.2023

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

ФК "Минай" - "Шахтер" 1:4

Голы: Егор Гуничев 72 - Николай Матвиенко 36, Алексей Кащук 60, Георгий Судаков 66, Богдан Вьюнник 79