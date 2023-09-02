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Без проблем для горняков. Минай - Шахтер 1:4. Обзор матча и видео голов
Минай - Шахтер ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Субботнюю программу УПЛ открыл матч "Миная" и "Шахтера".
"Горняки" продолжают набирать очки и сейчас лидируют в чемпионате. Гости за 6 туров имеют 4 победы и две ничьи, всего 14 баллов.
У хозяев дела обстоят хуже. "Минай" занимает последнее место в таблице, заработав всего 2 очка.
Для закарпатцев это был 80-й матч в высшем дивизионе Чемпионата Украины.
УПЛ. 6-й тур. 02.09.2023
Минай. Стадион: "Минай-Арена"
Голы: Егор Гуничев 72 - Николай Матвиенко 36, Алексей Кащук 60, Георгий Судаков 66, Богдан Вьюнник 79
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