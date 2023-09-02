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Тоттенхэм предметно интересовался Вивчаренко, но не удовлетворил требования Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне хотели за 21-летнего защитника кругленькую сумму

Тоттенхэм предметно интересовался Вивчаренко, но не удовлетворил требования Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" хотел подписать левого защитника киевского "Динамо" Константина Вивчаренко. Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

"Шпоры" наблюдали за игроком во время молодежного Чемпионата Европы в июле. Как отмечает источник, интерес к 21-летнему украинцу со стороны английского клуба был предметным.

Однако руководство киевского клуба выставило ценник за игрока в размере 15 миллионов фунтов. В свою очередь президент лондонцев Даниэль Леви не захотел платить такую сумму за Вивчаренко.

В этом сезоне УПЛ Константин принял участие в двух матчах, отыграв 98 минут.

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В статье: Динамо (Киев) Тоттенхэм (Лондон) Даниел Леви Константин Вивчаренко
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
02.09.2023 в 18:39
Ну от, по результатах Євро ніхто з молодіжки, за виключенням Трубіна, не опинився в топ-чемпіонатах (
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