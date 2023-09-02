Тоттенхэм предметно интересовался Вивчаренко, но не удовлетворил требования Динамо

Лондонский "Тоттенхэм" хотел подписать левого защитника киевского "Динамо" Константина Вивчаренко. Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

"Шпоры" наблюдали за игроком во время молодежного Чемпионата Европы в июле. Как отмечает источник, интерес к 21-летнему украинцу со стороны английского клуба был предметным.

Однако руководство киевского клуба выставило ценник за игрока в размере 15 миллионов фунтов. В свою очередь президент лондонцев Даниэль Леви не захотел платить такую сумму за Вивчаренко.

В этом сезоне УПЛ Константин принял участие в двух матчах, отыграв 98 минут.