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Тоттенхэм предметно интересовался Вивчаренко, но не удовлетворил требования Динамо
Киевляне хотели за 21-летнего защитника кругленькую сумму
Фото: ФК Динамо Київ
Лондонский "Тоттенхэм" хотел подписать левого защитника киевского "Динамо" Константина Вивчаренко. Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".
"Шпоры" наблюдали за игроком во время молодежного Чемпионата Европы в июле. Как отмечает источник, интерес к 21-летнему украинцу со стороны английского клуба был предметным.
Однако руководство киевского клуба выставило ценник за игрока в размере 15 миллионов фунтов. В свою очередь президент лондонцев Даниэль Леви не захотел платить такую сумму за Вивчаренко.
В этом сезоне УПЛ Константин принял участие в двух матчах, отыграв 98 минут.
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