Шулянский: Хотим реабилитироваться после нашего спада и выиграть матч против Ворсклы

Полузащитник "Александрии" Артем Шулянский рассказал о старте сезона:

- Артем, позади 5 туров. Как ты оценил бы старт своей команды в текущем сезоне? Какие впечатления остались?

- Мы успешно стартовали, выиграв первые два матча. Но впоследствии последовал какой-то спад. Теперь мы хотели бы реабилитироваться и выиграть ближайший матч против "Ворсклы".

— Какими словами Руслан Ротань мотивирует команду преодолеть этот спад?

— Он рассказывает нам обо всех наших ошибках, которые мы допускали в предыдущих матчах. В принципе, мы тренируемся без каких-либо радикальных изменений. Но Руслан Петрович ободряет нас, говорит, что ничего страшного не случилось. Да, досадно, что в последнем матче мы проиграли 0:3. Но ничего, в дальнейших играх, уверен, мы добьемся положительного результата.

— У вас в тренерском штабе что ни человек, то легенда украинского футбола: Руслан Ротань, Сергей Кравченко, Владимир Езерский. Делятся ли они с вами какими-нибудь историями из своего игрового прошлого, чтобы на примере объяснить какие-то нюансы?

— Настолько глубоко, конечно нет, они просто дают нам советы и подсказки, поскольку у них за плечами хорошая карьера. Этот опыт помогает им в тренерской работе, в конце концов нам все понятно. Поэтому приятно работать под руководством таких людей, их советы помогают нам в игре, – говорит Артем.