УПЛ. Ворскла — Александрия 1:0. Результат, который устраивает Скрипника

Полтавчане победили дважды подряд и были настроены решительно на третью победу и закрепление добытого ранее результата. Да и соперник в 6-м туре выпал довольно равный — "горожане" проявляли характер и показывали вязкий футбол в каждом матче, однако "Полесье" разбило их стратегию вдребезги. Также не забываем о борьбе за еврокубки, которую в прошлом сезоне выиграли именно полтавчане. Дополнительным фактором стало отсутствие ВАР, поэтому вся ответственность лежала на Романе Блавацком и его помощниках.

С самого начала поединка было понятно, что сам матч будет строиться на силовой борьбе, фланговых атаках и забросах в штрафные площадки обеих команд. Однако реальные моменты пошли лишь после 20-й минуты: Степанюк получил мяч с углового на ближней стойке, однако пробил точно в кипера "Александрии". После этого "Ворскла" начала постепенно поднимать линию прессинга на половине поля "желто-черных" и давление на соперника оправдалось через 8 минут после первого момента. Логинов жестко сорвал атаку Челядина в собственной штрафной, а Скляр ударом "на точность" наказал Шевченко. Конечно, "Александрия" старалась восстановить паритет в первой же контратаке, но Павлюк удачно выбрал позицию перед собственными воротами и заблокировал прострел Смирного.

В целом по первому тайму можно сказать вот что: "Ворскла" удачно использовала ошибки оппонентов и перехватывала мяч. Были безрезультатные угловые. Однако полтавчане слишком много позволяли делать своим соперникам через свободные зоны между опорниками и центральными защитниками. Но атакующее звено не отметилось удачными моментами — Калитвинцев был мало заметен на поле (в отличие от предыдущих матчей), Шулянский много фолил, а Андрейчука часто ловили защитники полтавской команды. Поэтому счет на табло был полностью "по игре".

Во втором тайме давление на ворота "горожан" продолжилось. Однако Никита Шевченко вышел из ворот и начал играть как одиннадцатый полевой игрок, раздавая передачи близко к центральному кругу — типичный "Ротань-стайл". Но кипер "Александрии" далеко не похож на Мануэля Нойера и в одном из моментов мог быть жестко наказан Владленом Юрченко. Тот перехватил неточную передачу и пробил по пустым воротам, но Фортуна повернулась к хаву "Ворсклы" другой стороной. Это могло стать очередным шедевром "хит-парада привозов" в этом сезоне УПЛ.

Однако в игре полтавчан была заметна тенденция к удержанию счета: особой остроты полевые игроки не создавали, а Исенко пытался тянуть время когда только возможно. За это кипер все же получил "горчичник" ближе к финальному свистку (это должно было рано или поздно произойти). Также участились фолы различной жесткости. Нервы "трехцветных" были заметны как среди футболистов, так и на лице Руслана Ротаня — тот в конце концов не сдержался и также увидел перед собой "желтый свет".

На момент финального свистка цифры на табло остались прежними, а "Ворскла" одерживает пятую победу над "Александрией" и занимает 4-ю строчку таблицы в режиме Live. Также это первый "сухой" матч для Павла Исенко, что должно прибавить мотивации вратарю для хорошей игры в будущем. Счет 1:0 вполне удовлетворяет Виктора Скрипника в плане амбиций на сезон, а Руслану Ротаню нужно что-то делать с откровенно слабой игрой команды...

фото: пресс-служба ФК "Ворскла"

УПЛ. 6-й тур. 02.09.2023

Полтава. Стадион "Ворскла" им. О. Бутовского

Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

"Ворскла" — "Александрия" 1:0

Голы: Скляр 29 (пен)

"Ворскла": Исенко, Пердута, Сантана, Бацула, Корниенко, Павлюк, Скляр, Кане, Юрченко (Нестеренко 88), Челядин, Степанюк

Запасные: Ермолов, Домолега, Крупский, Изотов, Хрипчук, Черныш, Нестеренко, Оденцов, Тиагуиньо, Сердюк

"Александрия": Шевченко, Копына, Логинов, Савченко, Эрнандес (Скорко 71), Смирный, Ващенко (Белошевский 46), Сигеев (Ковалец 71), Калитвинцев, Андрейчук (Кулаков 64), Шулянский (Джевани 63)

Запасные: Долгий, Ковалец, Кулаков, Белошевский, Базаев, Плакса, Скорко, Джевани, Мартынюк, Шостак, Ермаков

Предупреждение: Пердута 59, Исенко 86, Челядин 90+! — Савченко 83