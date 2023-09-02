  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье - Оболонь 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье - Оболонь 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Все решилось в компенсированное время

Полесье - Оболонь 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Полесье" принимало "Оболонь". "Волки" вырвали победу только в дополнительное время. Подопечные Юрия Калитвинцева дважды поразили ворота "пивоваров" на седьмой и девятой компенсированной к поединку минутах. Сначала Грицук реализовал пенальти, а через две минуты Козак удвоил преимущество хозяев. В итоге "Полесье" одерживает четвертую победу в этой кампании и сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице. В свою очередь "Оболонь" расположилась на 12-й позиции, и, скорее всего, команда Валерия Иващенко похода этого тура упадет еще ниже, так как у конкурентов есть матчи в запасе.

6-й тур УПЛ, сезон 2023/24

02 сентября, Житомир, стадион "Полесье"

Судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

"Полесье" (Житомир) – "Оболонь" (Киев) 2:0

Голы: Грицук (90+7, пен.), Козак (90+9)

Предупреждения: Будковский, Смоляков – Мороз, Тарануха

Удаление: Мороз (90+5, вторая желтая)

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Ворскла — Александрия 1:0. Результат, который устраивает Скрипника
yellow-arrow
Тоттенхэм предметно интересовался Вивчаренко, но не удовлетворил требования Динамо
yellow-arrow
ВАР как лучшее финансовое вложение. Полесье - Оболонь 2:0
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде