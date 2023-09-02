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Полесье - Оболонь 2:0. Обзор матча и видео голов
Все решилось в компенсированное время
Фото: УПЛ
В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Полесье" принимало "Оболонь". "Волки" вырвали победу только в дополнительное время. Подопечные Юрия Калитвинцева дважды поразили ворота "пивоваров" на седьмой и девятой компенсированной к поединку минутах. Сначала Грицук реализовал пенальти, а через две минуты Козак удвоил преимущество хозяев. В итоге "Полесье" одерживает четвертую победу в этой кампании и сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице. В свою очередь "Оболонь" расположилась на 12-й позиции, и, скорее всего, команда Валерия Иващенко похода этого тура упадет еще ниже, так как у конкурентов есть матчи в запасе.
6-й тур УПЛ, сезон 2023/24
02 сентября, Житомир, стадион "Полесье"
Судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Голы: Грицук (90+7, пен.), Козак (90+9)
Предупреждения: Будковский, Смоляков – Мороз, Тарануха
Удаление: Мороз (90+5, вторая желтая)
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