Полесье - Оболонь 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Полесье" принимало "Оболонь". "Волки" вырвали победу только в дополнительное время. Подопечные Юрия Калитвинцева дважды поразили ворота "пивоваров" на седьмой и девятой компенсированной к поединку минутах. Сначала Грицук реализовал пенальти, а через две минуты Козак удвоил преимущество хозяев. В итоге "Полесье" одерживает четвертую победу в этой кампании и сейчас занимает 2-е место в турнирной таблице. В свою очередь "Оболонь" расположилась на 12-й позиции, и, скорее всего, команда Валерия Иващенко похода этого тура упадет еще ниже, так как у конкурентов есть матчи в запасе.

6-й тур УПЛ, сезон 2023/24

02 сентября, Житомир, стадион "Полесье"

Судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

"Полесье" (Житомир) – "Оболонь" (Киев) 2:0

Голы: Грицук (90+7, пен.), Козак (90+9)

Предупреждения: Будковский, Смоляков – Мороз, Тарануха

Удаление: Мороз (90+5, вторая желтая)