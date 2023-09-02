Калитвинцев: У наших игроков есть индивидуальное мастерство – это мы делаем на тренировках

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу в матче против "Оболони" в рамках 6-го тура УПЛ.

"Игра проходила под нашим контролем. В начале матча были неплохие моменты, но надо забивать. Потом на конец матча начали проявляться нервы. Но команда продемонстрировала хорошую динамику, хороший прессинг.

Сейчас был шум и гам, но я со скамьи не видел момента. Через 5 минут было такое решение судей. Но качество игры мне понравилось. У наших игроков есть индивидуальное мастерство – это то, что мы делаем на тренировках.

Бывает, что один игрок бьет мимо ворот, а другой в цель. Так вот результат второго — это и есть индивидуальное мастерство. Поставить точку в тех комбинациях, которые мы наиграем на тренировках", - рассказал наставник "волков".