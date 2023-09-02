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Калитвинцев: У наших игроков есть индивидуальное мастерство – это мы делаем на тренировках

Премьер-лига
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Наставник "волков" о победе над "пивоварами"

Калитвинцев: У наших игроков есть индивидуальное мастерство – это мы делаем на тренировках

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу в матче против "Оболони" в рамках 6-го тура УПЛ.

"Игра проходила под нашим контролем. В начале матча были неплохие моменты, но надо забивать. Потом на конец матча начали проявляться нервы. Но команда продемонстрировала хорошую динамику, хороший прессинг.

Сейчас был шум и гам, но я со скамьи не видел момента. Через 5 минут было такое решение судей. Но качество игры мне понравилось. У наших игроков есть индивидуальное мастерство – это то, что мы делаем на тренировках.

Бывает, что один игрок бьет мимо ворот, а другой в цель. Так вот результат второго — это и есть индивидуальное мастерство. Поставить точку в тех комбинациях, которые мы наиграем на тренировках", - рассказал наставник "волков".

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В статье: Юрий Калитвинцев Оболонь (Киев) Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК "Полесье"

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