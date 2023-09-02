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Ротань: Наша страна не будет набирать очки на евроарене, если футболом будут владеть ребята со свистками

Премьер-лига
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Наставник "Александрии" недоволен результатом матча против команды Скрипника

Ротань: Наша страна не будет набирать очки на евроарене, если футболом будут владеть ребята со свистками

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение от полтавской "Ворсклы" и подверг критике работу арбитров в этом матче.

- Поражение принимаем, но я считаю, что счет не по игре. Мы явно не заслуживали этого поражения. Поздравляю "Ворсклу" с победой. Я считаю, что этот матч был бы ярче, если бы наше дорогое судейство не влезало в матчи и работало хотя бы одинаково по отношению к обеим командам.

Я считаю, что пенальти в ворота "Александрии" был – нет никаких сомнений. И в ворота "Ворсклы" пенальти был. Если ты последовательный, то должен делать свое дело. Когда ты находишься в пяти метрах от эпизода, слышишь этот звук, который стадион весь слышал, но судья, извините, что-то ему в ухо влетело, и он этого не слышит.

Потому это проблема для украинского футбола. Я повторяюсь: наша страна не будет набирать очки на евроарене, если футболом будут владеть эти ребята со свистками. Давайте начинать футбол с команд, чтобы было удовольствие. Давайте играть в футбол и вытаскивать наш футбол, чтобы на евроарене были играющие команды, чтобы мы набирали очки.

Если это будет повторяться от матча к матчу, если нашим футболом будут владеть судьи, то это проблема для всего футбола. Это проблема нашего будущего. Таков краткий комментарий. Простите за эмоции, но я хочу, чтобы все было последовательно.

- Вы считаете, что судейство было пристрастным или некачественным?

- Я не хочу сказать. Вы понимаете, когда настоящий профессионал выходит на футбольное поле, он делает свое дело, хочет делать те механизмы, которые требует от них тренерский штаб. Футболисты сражаются за результат, вы понимаете?

Есть последовательность. Если ты получился судить матч, то должен быть последовательным. Если это пенальти, то это пенальти, как это было в наши ворота. Если в другую сторону пенальти, то это пенальти. Можно не увидеть эпизод, но его можно услышать, – приводит слова Руслана Ротаня портал Tribuna.com из материалов Youtube-канала ФК "Ворскла".

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Ротань ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Nataser (Харьков)
02.09.2023 в 22:19
Ну да, давайте теперь назначать пенальти по слуху, по запаху и на ощупь!
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