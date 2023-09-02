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Тренер Оболони Иващенко: ВАР, не ВАР – живые люди сидят, трактуют как им выгодно
Коуч Оболони очень недоволен трактовкой эпизодов судьями даже при наличии ВАР
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко подвел итог
Напомним, киевляне пропустили первый гол уже в дополнительное ко второму тайму время с пенальти, который был назначен после просмотра ВАР.
"Какие здесь могут быть впечатления. Вы сами видели. Высасывают из пальца эти моменты, не украшают они футбол.
Играйте, забивайте в чистом поединке. Игра по-разному может складываться, но этот труд ребят... Ради чего они играют? Чтобы потом люди в желтых маечках начинали что-то придумывать?
Говорит, мяч вверху, борются головой, защитник пятится и наступает, говорит – это пенальти. В первом тайме Слободяну на голову наступают, едва не отрывают, говорит: "Он случайно".
То есть трактовка этих эпизодов... Я не знаю. Они трактуют как им выгодно. И ВАР, не ВАР – это живые люди сидят, и они всегда будут... Это не интеллектуальная какая-то система, которая скажет "да" или "нет".
Это живые люди, которые будут говорить то, что им выгодно. И все. Очевидные вещи. Мы бы ничего не говорили, если бы последовательность была. Если последовательности нет – смысл тогда работать, играть? Давайте сразу вручим медали, кубки и закончим.
Пусть на футбольном поле определяется победитель, а не такими вещами. Это не украшает футбол.
А что в эпизоде с пенальти? Мяч вверху, борются головой, наш футболист на мяче, как они трактуют... Эпизод там где мяч, или где-то в другом углу поля эпизод. Динамика. Он приземляется (игрок "Оболони" – прим.), чудак (игрок "Полесья" – прим.) стоял возле... Ему что.. Это естественные вещи. Он не может в другое место приземлиться.
Я же говорю, такой же эпизод в первом тайме, нашему футболисту на голову наступают, а ассистент кричит, что это случайно. Здесь случайно, а там не случайно. Дико просто. Сами себя стреляют, а потом ходят и что-то выдумывают.
Будем ребят восстанавливать в психологическом плане, потому что жаль их труд, который они кладут на алтарь, здоровье свое. И потом люди решают результат. В такой стране живем, к сожалению", — сказал Иващенко.
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