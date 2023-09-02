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Скрипник: Мы выиграли 1:0. Это первая игра, в которой мы не пропустили

Премьер-лига
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Наставник "Ворсклы" о матче с командой Ротаня

Скрипник: Мы выиграли 1:0. Это первая игра, в которой мы не пропустили

Скріншот: канал Ворскли на YouTube

Новина українською

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал победу над "Александрией" в рамках 6-го тура УПЛ.

"Что говорить, мы выиграли 1:0. Это первая игра, в которой мы не пропустили. Поэтому с моей стороны большой респект к моим ребятам. Три подряд победы. Где-то не хочется идти в отпуск или делать большую паузу. Но, опять-- таки, это эмоции после игры, моя команда умеет терпеть и ждет своих шансов.

Всегда хочется еще лучше играть, еще больше дорожить мячом, но есть то, что имеем. И третья победа подряд – это уже для нас что-то. Так что будем работать, будем готовиться. Я надеюсь, что ребята, которые имеют повреждения, восстановятся и присоединятся к нам в течение этой паузы. И у нас будет больше ребят из первой команды. А не молодежь брать из второй команды. Хотя, опять-таки скажу, эти ребята – это будущее этой команды", – рассказал Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник
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