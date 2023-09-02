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Второе дыхание Скрипника. Ворскла - Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Ворскла - Александрия ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Второе дыхание Скрипника. Ворскла - Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола

прес-служба ФК "Ворскла"

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Полтавчане одерживают третью победу подряд. После неудачного старта в Европе, "Ворскла" продолжает набирать очки. Сейчас подопечные Скрипника попали в зону еврокубков и занимают 4 место.

"Александрия" сыграла на один тур больше, и заработала 7 баллов. Команда Ротаня не может победить четвертую игру подряд.

Единственный гол в матче был забит с пенальти, который реализовал Скляр.

УПЛ. 6-й тур. 02.09.2023

Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского

"Ворскла" - "Александрия" 1:0

Гол: Скляр 29 (пен)

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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