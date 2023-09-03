Разгром от Шахтера, Полесье уже второе, день хет-триков в АПЛ. Главные новости за 2 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 2 сентября

В этом сезоне после визита в гости к "Минаю" в отставку подали Александр Кучер и Ненад Лалатович. Патрик ван Леувен уехал домой в хорошем настроении, ведь его команда одержала разгромную победу. В первом тайме счет открыл Матвиенко. В перерыве вышел Вьюник и стал главным действующим лицом второй 45-минутки. Богдан ассистировал Кащуку и Судакову, а затем забил и сам. "Минай" выглядел симпатично и даже забил гол – отметился Геничев, но в итоге 1:4.

В Житомире встречались новички высшего дивизиона - "Полесье" и "Оболонь". Нули на табло держались вплоть до 90+5, пока Грицук не реализовал пенальти, до финального свистка Козак еще и успел закрепить преимущество. Победа 2:0 позволила житомирской команде выйти на второе место в турнирной таблице, отставание от "Шахтера" составляет 2 очка. "Ворскла" принимала "Александрию" и выиграла благодаря реализованному Скляром пенальти. Полтавчане выиграли третий матч подряд и уже четвертые. Зато команда Ротаня не может выиграть в четырех поединках, более того, три из них она проиграла.

Илья и его "Борнмут" играли в гостях с "Брентфордом". Пропустили уже на 7, но в ответ забили дважды. Могли победить, если бы не пропустили на 90+3-й. "Борнмут" в четырех турах набрал 2 очка. Илья получил среднюю оценку. Михаил Мудрик восстановился после травмы и вышел на замену на 77-й минуте. На тот момент "Челси" проигрывал 0:1 "Ноттингему", украинец в итоге на игру никак не повлиял – аристократы потерпели второе поражение в сезоне. Виталий Миколенко игру с "Шеффилдом" провел на скамейке запасных, счет 2:2.

После ухода Кейна роль главного бомбардира взял на себя Сон Хин Мин. В игре с "Бернли" он оформил хет-трик (дважды ему ассистировал Манор Соломон), "Тоттенхэм" выиграл 2:5. У "Манчестер Сити" есть Эрлинг Холанд – он аналогичным образом постарался против "Фулхэма", да еще пас отдал на Альвареса. 5:1 в пользу горожан, которые единственные в лиге идут без потерь. Еще один хет-трик в туре оформил форвард "Брайтона" Эван Фергюсон - от него пострадал "Ньюкасл" (3:1 в пользу команды Де Дзерби). Сороки, которых чуть ли не фаворитами сезона называли, проиграли третий раз подряд.

"Реал" пропустил первым от "Хетафе", к слову, в основе вновь вышел Кепа Аррисабалага. Хоселу, над трансфером которого подтрунивали все кому не лень, в начале второго тайма сравнял. А победу сливочным принес Джуд Беллингем на 90+5-й! Он забивает в четвертом матче подряд с начала чемпионата. Такое удавалось только Роналду. 2:1 – "Реал" идет без потерь. Роман Яремчук попал в заявку на матч против "Алавеса", но на поле так и не вышел, его "Валенсия" проиграла 0:1. Впервые в сезоне победил "Реал Соседад" - 5:3 в игре с "Гранадой".

"Наполи" доминировал в игре с "Лацио", но пропустил от Луиса Альберто. Зелинский мгновенно ответил, однако в начале второго тайма Камада вывел римлян вперед во второй раз. Больше они преимущества не теряли – 1:2. Также отмечаем победу "Аталанты" над "Монцой" 3:0.

Аптекари устроили фестиваль в игре с "Дармштадтом" – 5:1. У нигерийца Виктора Бонифаци два гола плюс результативный пас. "Бавария" одержала тяжелую победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха. Жеребцы выиграли первый тайм, но во втором Киммих организовал голы для Сане и Теля, 1:2 в пользу мюнхенцев. У "Байера" и "Баварии" по 9 очков после трех туров.