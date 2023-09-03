Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.09.2023
Рух - Металлист 1925: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
Львовяне довольно неожиданно стали одними из лидеров УПЛ и готовы разрывать дальше. И их следующим испытанием является середняк таблицы, который начал постепенно исправлять собственное нелегкое положение в элите. Сможет ли "Металлист 1925" выстоять перед давлением хозяев поля и получить хотя бы ничью?
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Рух" 19:00 "Металлист 1925"
- Новости "Руха"
- Новости "Металлиста 1925"
- “Рух”-”Металлист 1925”. Статистика личных встреч
- “Рух”-”Металлист 1925”. Последние матчи команд
- “Рух”-”Металлист 1925”. Турнирное положение команд
- “Рух”-”Металлист 1925”. Ставка и коэффициенты
- “Рух”-”Металлист 1925”. Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 6 тур
Львов. Стадион "Арена Львов"
Арбитр в поле - Сергей Задиран
"Рух" 19:00 "Металлист 1925"
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - Суспильне (региональные каналы), YouTube, MEGOGO
Новости "Руха"
Львовский клуб не привык играть "первым номером", однако сейчас это приходится делать постоянно - "Рух" находится в первой тройке турнирной таблицы УПЛ. Похоже, что выбранная Виталием Пономаревым тактика приносит хорошие плоды в элите украинского футбола - интенсивный футбол с высоким прессингом и быстрыми переходами от обороны к атаке. Также стоит отметить ставку на замены в первых турах. Все это позволило сыграть все 4 матча без единого поражения.
Еще "желто-черные" хорошо начали выступления в Кубке Украины, уверенно переиграв в гостях стрыйскую "Скалу 1911". Несмотря на первоначальные заявления коуча об отсутствии задач на эти соревнования, львовяне будут пытаться пройти как можно дальше. И это понятно, ведь для "Руха" приоритетными являются оба турнира.
К матчу на "Арене Львов" команда подходит без потерь, поэтому выбор футболистов у Виталия Пономарева довольно неплохой.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон Фернандо, Квасница, Сапуга, Притула, Соломон-Отабор, Климчук
Новости "Металлиста 1925"
"Желто-синие" неуверенно начали новый сезон в элите: 2 победы и 2 поражения в 4 турах. Однако по игре команды заметно, что они стараются навязывать борьбу любому сопернику, и это весьма хорошо.
Однако путь клуба в УПЛ мог закончиться досрочно: главный инвестор "Металлиста 1925" AES Group заявил о прекращении финансирования из-за ракетных атак россиян на объекты компании. Причем даже выезд во Львов на следующий матч был под вопросом. Однако все очень быстро стихло: команда получила новых инвесторов, которые будут представлены в ближайшее время. По словам правления клуба, утвержденный бюджет не пострадал и все обязательства будут выполнены.
Более того, харьковчане одновременно усилили защиту и нападение двумя воспитанниками "Шахтера" - Фариной и Борячуком. Увидим ли мы их в заявке на матч? Скоро узнаем.
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков, Ткачук, Вачиберадзе, Габелок, Юсов, Русин, Сидоров
“Рух”-”Металлист 1925”. Статистика личных встреч
В УПЛ эти команды встречались 4 раза: у "Руха" и "Металлиста 1925" по одной победе, еще 2 матча закончились вничью. Разница мячей 4-3 в пользу львовского клуба.
“Рух”-”Металлист 1925”. Последние матчи команд
В последних матчах "Рух" минимально переиграл "Полесье" и сыграл вничью с "Колосом". Также клуб начал турнирный путь в Кубке Украины с уверенной гостевой победы над "Скалой 1911".
При этом у "Металлиста 1925" все также на удивление хорошо: минимальные победы над "Минаем" и "ЛНЗ" в чемпионате и разгром "Горняка-Спорт" в Кубке.
“Рух”-”Металлист 1925”. Турнирное положение команд
Команды имеют диаметрально противоположную ситуацию - 3-е место 3 львовян и 10-е у "желто-синих". Старт сезона для "Руха" смотрится значительно ярче и является неплохой заявкой как минимум на Лигу Конференций.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|6
|4
|2
|0
|14-7
|+7
|14
|0
|2
|Полесье
|6
|4
|0
|2
|10-4
|+6
|12
|0
|3
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|4
|Ворскла
|5
|3
|0
|2
|7-8
|-1
|9
|0
|5
|Черноморец
|6
|3
|0
|3
|9-9
|0
|9
|0
|6
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|0
|7
|Колос
|5
|2
|2
|1
|5-3
|+2
|8
|0
|8
|ФК Александрия
|6
|2
|1
|3
|3-6
|-3
|7
|0
|9
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|10
|Металлист 1925
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|0
|11
|Заря
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|0
|12
|Оболонь
|6
|1
|2
|3
|4-9
|-5
|5
|0
|13
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|5
|1
|0
|4
|4-7
|-3
|3
|0
|16
|ФК Минай
|6
|0
|2
|4
|4-14
|-10
|2
|0
“Рух”-”Металлист 1925”. Ставка и коэффициенты
“Рух”-”Металлист 1925”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Руха" 2:0. Львовяне сейчас па подъеме, да и фактор домашнего поля должен сыграть далеко не последнюю роль. Поэтому прогнозируем волевую победу "Руха".
Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз центрального матча 4-го тура АПЛ на 03.09.2023
- Боруссия М – Бавария 1:2. Рекордмайстер впервые за 5 лет побеждает в Гладбахе
- Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и залогом более 509 млн грн
- Сложный выезд Шахтера, возможный дебют Яремчука, Арсенал vs МЮ. Расписание матчей на выходные
- Сестра Грилиша страдает от церебрального паралича. Она была рядом в главные моменты его карьеры. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО