Рух - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.09.2023

Львовяне довольно неожиданно стали одними из лидеров УПЛ и готовы разрывать дальше. И их следующим испытанием является середняк таблицы, который начал постепенно исправлять собственное нелегкое положение в элите. Сможет ли "Металлист 1925" выстоять перед давлением хозяев поля и получить хотя бы ничью?

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УПЛ. 6 тур

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле - Сергей Задиран

"Рух" 19:00 "Металлист 1925"

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Новости "Руха"

Львовский клуб не привык играть "первым номером", однако сейчас это приходится делать постоянно - "Рух" находится в первой тройке турнирной таблицы УПЛ. Похоже, что выбранная Виталием Пономаревым тактика приносит хорошие плоды в элите украинского футбола - интенсивный футбол с высоким прессингом и быстрыми переходами от обороны к атаке. Также стоит отметить ставку на замены в первых турах. Все это позволило сыграть все 4 матча без единого поражения.

Еще "желто-черные" хорошо начали выступления в Кубке Украины, уверенно переиграв в гостях стрыйскую "Скалу 1911". Несмотря на первоначальные заявления коуча об отсутствии задач на эти соревнования, львовяне будут пытаться пройти как можно дальше. И это понятно, ведь для "Руха" приоритетными являются оба турнира.

К матчу на "Арене Львов" команда подходит без потерь, поэтому выбор футболистов у Виталия Пономарева довольно неплохой.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Эдсон Фернандо, Квасница, Сапуга, Притула, Соломон-Отабор, Климчук

Новости "Металлиста 1925"

"Желто-синие" неуверенно начали новый сезон в элите: 2 победы и 2 поражения в 4 турах. Однако по игре команды заметно, что они стараются навязывать борьбу любому сопернику, и это весьма хорошо.

Однако путь клуба в УПЛ мог закончиться досрочно: главный инвестор "Металлиста 1925" AES Group заявил о прекращении финансирования из-за ракетных атак россиян на объекты компании. Причем даже выезд во Львов на следующий матч был под вопросом. Однако все очень быстро стихло: команда получила новых инвесторов, которые будут представлены в ближайшее время. По словам правления клуба, утвержденный бюджет не пострадал и все обязательства будут выполнены.

Более того, харьковчане одновременно усилили защиту и нападение двумя воспитанниками "Шахтера" - Фариной и Борячуком. Увидим ли мы их в заявке на матч? Скоро узнаем.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль, Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков, Ткачук, Вачиберадзе, Габелок, Юсов, Русин, Сидоров

“Рух”-”Металлист 1925”. Статистика личных встреч

В УПЛ эти команды встречались 4 раза: у "Руха" и "Металлиста 1925" по одной победе, еще 2 матча закончились вничью. Разница мячей 4-3 в пользу львовского клуба.

“Рух”-”Металлист 1925”. Последние матчи команд

В последних матчах "Рух" минимально переиграл "Полесье" и сыграл вничью с "Колосом". Также клуб начал турнирный путь в Кубке Украины с уверенной гостевой победы над "Скалой 1911".

При этом у "Металлиста 1925" все также на удивление хорошо: минимальные победы над "Минаем" и "ЛНЗ" в чемпионате и разгром "Горняка-Спорт" в Кубке.

“Рух”-”Металлист 1925”. Турнирное положение команд

Команды имеют диаметрально противоположную ситуацию - 3-е место 3 львовян и 10-е у "желто-синих". Старт сезона для "Руха" смотрится значительно ярче и является неплохой заявкой как минимум на Лигу Конференций.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 6 4 2 0 14-7 +7 14 0 2 Полесье 6 4 0 2 10-4 +6 12 0 3 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 4 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 5 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 0 6 Кривбасс 5 2 2 1 8-5 +3 8 0 7 Колос 5 2 2 1 5-3 +2 8 0 8 ФК Александрия 6 2 1 3 3-6 -3 7 0 9 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 10 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 0 11 Заря 5 1 2 2 5-7 -2 5 0 12 Оболонь 6 1 2 3 4-9 -5 5 0 13 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 0 16 ФК Минай 6 0 2 4 4-14 -10 2 0

“Рух”-”Металлист 1925”. Ставка и коэффициенты

“Рух”-”Металлист 1925”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Руха" 2:0. Львовяне сейчас па подъеме, да и фактор домашнего поля должен сыграть далеко не последнюю роль. Поэтому прогнозируем волевую победу "Руха".

Данный прогноз - лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.