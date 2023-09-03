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Днепр-1 – ЛНЗ. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 – ЛНЗ. Онлайн прямая LIVE видеотрансляция матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Тяжелый период переживает "Днепр-1". Команда осталась без главного тренера, потеряла нескольких игроков из-за травм, полностью вылетела из еврокубков. И на таком фоне приходится сохранять лицо и бороться за очки в УПЛ.

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Ближайший соперник днепрян – ЛНЗ, стабилизировавший свою ситуацию с приглашением Олега Дулуба. Матч состоится в воскресенье, 3-го сентября в 13:00. Смотреть бесплатно можно в этой новости.

УПЛ. Шестой тур
03.09.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Днепр-1" 13:00 ЛНЗ

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, УНИАН

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Трансляція матчу Дніпро-1 - ЛНЗ
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