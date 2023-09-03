Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Колос
"Колос" в начале сезона был среди лидеров, но недавно проиграл "Шахтеру", перед тем потерял очки с "Рухом". То есть, не все идеально, как и у "Кривбасса". Но обе команды жаждут побед и рассчитывают финишировать в зоне еврокубков. За это и борются.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Их очный матч запланирован в шестом туре УПЛ в 17:00 в воскресенье, 3 сентября. Смотреть можно бесплатно на ОТТ-платофрмах.
Vbet ліга. 6-й тур
3 вересня. 17:00. Ковалівка. Стадіон Колос
"Колос" - "Кривбас"
Арбітр – Максим Козиряцький
Арбітр VAR – Олексій Деревінський
Телетрансляція – MEGOGO, Setanta Sports, Sweet tv, Vodafone TV, Omega TV, Київстар ТВ
Текстову онлайн трансляцію читайте на UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Директор Днепра-1: Мы не ожидали, что не сможем пройти такую команду, как Спартак Трнава
- Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз центрального матча 4-го тура АПЛ на 03.09.2023
- Разгром от Шахтера, Полесье уже второе, день хет-триков в АПЛ. Главные новости за 2 сентября
- Сложный выезд Шахтера, возможный дебют Яремчука, Арсенал vs МЮ. Расписание матчей на выходные
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО