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Колос - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Колос - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
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"Колос" в начале сезона был среди лидеров, но недавно проиграл "Шахтеру", перед тем потерял очки с "Рухом". То есть, не все идеально, как и у "Кривбасса". Но обе команды жаждут побед и рассчитывают финишировать в зоне еврокубков. За это и борются.

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Их очный матч запланирован в шестом туре УПЛ в 17:00 в воскресенье, 3 сентября. Смотреть можно бесплатно на ОТТ-платофрмах.

Vbet ліга. 6-й тур
3 вересня. 17:00. Ковалівка. Стадіон Колос

"Колос" - "Кривбас"

Арбітр – Максим Козиряцький
Арбітр VAR – Олексій Деревінський

Телетрансляція – MEGOGO, Setanta Sports, Sweet tv, Vodafone TV, Omega TV, Київстар ТВ

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Трансляція матчу Колос - Кривбас
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