Колос - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Колос" в начале сезона был среди лидеров, но недавно проиграл "Шахтеру", перед тем потерял очки с "Рухом". То есть, не все идеально, как и у "Кривбасса". Но обе команды жаждут побед и рассчитывают финишировать в зоне еврокубков. За это и борются.

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Их очный матч запланирован в шестом туре УПЛ в 17:00 в воскресенье, 3 сентября. Смотреть можно бесплатно на ОТТ-платофрмах.

Vbet ліга. 6-й тур

3 вересня. 17:00. Ковалівка. Стадіон Колос

Арбітр – Максим Козиряцький

Арбітр VAR – Олексій Деревінський

Телетрансляція – MEGOGO, Setanta Sports, Sweet tv, Vodafone TV, Omega TV, Київстар ТВ

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