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Рух – Металіст 1925. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Рух - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Рух – Металіст 1925. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ

Фото: ФК Металіст 1925

UA-Футбол
Новина українською

Навколо "Металіста 1925" на тижні крутилося чимало чуток. Була інформація про можливе зникнення клубу, але згодом харків'яни заявили, що знайшли інвесторів. На тижні навіть відбулися вхідні трансфери. Тож і матч з "Рухом" точно відбудеться.

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Він запланований на 19:00 неділі, третього вересня. Пряма онлайн трансляція буде на каналі Спорт 1 та в YouTubе. Дивитися можна безкоштовно в цій новині.

УПЛ. 6 тур
Львов. Стадион "Арена Львов"
Арбитр в поле - Сергей Задиран

"Рух" 19:00 "Металлист 1925"

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - Суспильне (региональные каналы), YouTube, MEGOGO

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Трансляція матчу Рух - Металіст 1925
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