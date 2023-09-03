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Рух – Металіст 1925. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу УПЛ
Рух - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Металіст 1925
Навколо "Металіста 1925" на тижні крутилося чимало чуток. Була інформація про можливе зникнення клубу, але згодом харків'яни заявили, що знайшли інвесторів. На тижні навіть відбулися вхідні трансфери. Тож і матч з "Рухом" точно відбудеться.
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Він запланований на 19:00 неділі, третього вересня. Пряма онлайн трансляція буде на каналі Спорт 1 та в YouTubе. Дивитися можна безкоштовно в цій новині.
УПЛ. 6 тур
Львов. Стадион "Арена Львов"
Арбитр в поле - Сергей Задиран
"Рух" 19:00 "Металлист 1925"
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - Суспильне (региональные каналы), YouTube, MEGOGO
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