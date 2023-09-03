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Директор Днепра-1: Мы не ожидали, что не сможем пройти такую команду, как Спартак Трнава

Премьер-лига
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Не оправдали своих ожиданий

Директор Днепра-1: Мы не ожидали, что не сможем пройти такую команду, как Спартак Трнава

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал, какая ситуация внутри команды на данный момент.

“Буду откровенным: на сегодняшний день – плохая. Мы не ожидали, что не сможем пройти такую команду, как "Спартак" (Трнава).

Понимали, что остались без тренера, но, несмотря на это обстоятельство, все были настроены по-боевому. Хотели пройти дальше – пробиться в групповой турнир Лиги конференций и заработать деньги на сезон.

Можно сказать, что в дополнительное время против "Спартака" мы вели игру, контролировали ее ход, и здесь на тебе – удаления стержневого игрока средины поля, оттуда потом нам и гол пришел. Так сложилось, что мы уступили словацкой команде и вынуждены были сойти с дистанции”, - сказал Фридман.

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Отметим, что "Днепр-1" стал первой в истории командой, которая в одном сезоне вылетела из всех трех еврокубковых турниров, не пройдя ни одного раунда квалификации.

Кроме этого "днепряне" за три тура в УПЛ набрали четыре очка. Пока команда находится на 13 месте в турнирной таблице.

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
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