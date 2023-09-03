УПЛ. Днепр-1 - ЛНЗ 0:0. Разные таймы - одинаковый результат

Сложная ситуация для "Днепра-1". Вылет из еврокубков стал психологическим ударом по клубу, а тут еще и сугубо бытовые проблемы: переезд в прифронтовой город, вероятный уход из-за этого легионеров. Отсутствие постоянного главного тренера. На таком фоне даже победа над ЛНЗ не выглядела обязательной программой.

Тем более, соперник проводил первый матч под руководством нового тренера. Обычно это дает психологический импульс, хотя по итогу первого тайма гости не лезли вперед, старались не рисковать. В общем, это была игра двух равных команд практически без голевых моментов. Показательная статистика – ноль попадания в створ с обеих сторон.

Лучший момент у "Днепра-1" имел Алексей Гуцуляк. На правом фланге команда разыграла действительно классную комбинацию, Горин вовремя сбросил под удар, а Алексей бил на технику, с прицелом в ближний угол. Чуть не попал. Это было хорошо. Но слишком мало.

ЛНЗ время от времени пробовал выбегать в контратаки, но до логического завершения их не доводил. Перед Наумцом в одном из эпизодов открылось пространство, но подача ушла в никуда. На противоположном фланге обострить старался Савин при поддержке Бойко – тоже только полу-моменты. Довольно удручающее зрелище.

Другая игра была после перерыва. "Днепр-1" продуктивно провел паузу, выйдя на второй тайм максимально заряженным на результат. Моменты сразу посыпались, причем это было разнообразно. Хотя и не безнадежно для вратаря ЛНЗ.

Сначала Пеньков потянул удар головой от Сарапия (Танчик хорошо навесил с левого фланга), затем Каплиенко организовал момент для Горина, но экс-игрок "Миная" не обыграл экс-игрока "Миная" Пенькова. И наконец – момент Когута, состоявший из двух фаз. Во время второй футболист бил акцентированно, но снова уперся в стену.

Между этим был шанс Гуцуляка, потерянный из-за не точности футболиста "Днепра-1". ЛНЗ также огрызнулся, выведя на ударную позицию Прядуна. Волынец, несмотря на отсутствие работы на протяжении почти всего игрового времени, не потерял бдительности.

Такой темп продержался недолго – ближе к финальному свистку игра успокоилась. Но и за ту вспышку активности – спасибо. В общем, можно говорить о своеобразном перерождении "Днепра-1", которое произошло в перерыве. Однако этого мало. Что-то похоже было и против "Спартака", но результата, как и сегодня, это не принесло.

В конце еще имел место дальний удар от Горина, с которым тоже справился Пеньков. В целом, прогнозируемые и ожидаемые трудности "Днепра-1". Команда попала в глубокий кризис, конца которого не видно. Было бы "весело", если бы после удара со штрафного от Лопыренка мяч залетел за спину Волынцу. Но нет, ничья. Ничья как потеря для одних и как достижение – для других.

И как вполне логичный результат для вселенной.

УПЛ. Шестой тур. 03.09.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Днепр-1" – "ЛНЗ 0:0

"Днепр-1": Волынец – Танчик, Сваток, Сарапий, Горбунов (Каплиенко 46) – Когут (Рубчинский 76), Горин, Пихалёнок (Леднев 64) – Гуцуляк (Мирошниченко 64), Пирес (Билл 76)

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Лопыренок, Муравский, Насонов, Г. Пасич (Хобленко 76) – Калюжный – Наумец (Шестаков 46), Бойко, Савин (Норенков 64) – Прядун (Тарасенко 87)

Предупреждения: Каплиенко 88, Горин 90+3 – Калюжный 54, Савин 58, Норенков 69, Бойко 90+1