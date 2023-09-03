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Скакун: У Металлиста 1925 задачи очень амбициозные. Будет команда, которая готовая бороться за первую пятерку
Финансовые проблемы уже позади
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
На официальном сайте "Металлиста 1925" вышло интервью с первым заместителем начальника Харьковской областной военной администрации Александром Скакуном. В частности, он поделился ожиданиями от новых руководителей клуба.
“Я не общался с инвестором и не знаком, но представители топ-менеджмента клуба мне сказали, что цели и задачи доказаны очень амбициозны и речь не идет о формальном участии в еврокубках с вылетом на первой стадии соревнований. На мой взгляд, это будет настоящая мужская команда, которая будет готова бороться в этом чемпионате за право быть в первой пятерке.
Знаю, что такие планы были у АES Group, новый партнер может ставить в перспективе более амбициозные планы. Относительно девушек уверен, что они выиграют чемпионат”, - сказал Скакун.
Напомним, что недавно стало известно о том, что "Металлист 1925" остался без основного спонсора клуба – его бизнес сильно пострадал в результате российских ракетных атак. Команда могла исчезнуть с футбольной карты Украины, однако клуб решил взять под свое крыло другой инвестор.
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