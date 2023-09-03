Скакун: У Металлиста 1925 задачи очень амбициозные. Будет команда, которая готовая бороться за первую пятерку

На официальном сайте "Металлиста 1925" вышло интервью с первым заместителем начальника Харьковской областной военной администрации Александром Скакуном. В частности, он поделился ожиданиями от новых руководителей клуба.

“Я не общался с инвестором и не знаком, но представители топ-менеджмента клуба мне сказали, что цели и задачи доказаны очень амбициозны и речь не идет о формальном участии в еврокубках с вылетом на первой стадии соревнований. На мой взгляд, это будет настоящая мужская команда, которая будет готова бороться в этом чемпионате за право быть в первой пятерке.

Знаю, что такие планы были у АES Group, новый партнер может ставить в перспективе более амбициозные планы. Относительно девушек уверен, что они выиграют чемпионат”, - сказал Скакун.