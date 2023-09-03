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Тренер Днепра-1 – о матче против ЛНЗ: У нас было много моментов, нужно было их реализовывать
Однако на табло все равно нули
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Исполняющий обязанности главного тренера "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче против ЛНЗ.
“ – Мы понимали, что нам не хватит сил – так и было. Сделали ротацию. Насчет игры – вы все видели. Во второй половине второго тайма были разрывы между линиями. У нас было много моментов, нужно было их реализовать. Игра шла до гола.
– В каком психологическом состоянии сейчас команда после серии неудачных результатов в еврокубках и чемпионате?
– Сейчас будет пауза, думаю, что игроки восстановятся морально и физически. И с новыми силами дальше в бой.
– Все ли из коллектива готовы возвращаться в Днепр? Есть ли такие, кто не поедет?
– Не знаю, это вопрос к руководству клуба”, - сказал Городов.
В первых четырех матчах текущего сезона УПЛ "Днепр-1" завоевал пять очков. Пока команда идет на 13-м месте чемпионата Украины.
Следующий поединок днепряне проведут 17 сентября против "Колоса".
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