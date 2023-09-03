Тренер Днепра-1 – о матче против ЛНЗ: У нас было много моментов, нужно было их реализовывать

Исполняющий обязанности главного тренера "Днепра-1" Валерий Городов прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче против ЛНЗ.

“ – Мы понимали, что нам не хватит сил – так и было. Сделали ротацию. Насчет игры – вы все видели. Во второй половине второго тайма были разрывы между линиями. У нас было много моментов, нужно было их реализовать. Игра шла до гола.

– В каком психологическом состоянии сейчас команда после серии неудачных результатов в еврокубках и чемпионате?

– Сейчас будет пауза, думаю, что игроки восстановятся морально и физически. И с новыми силами дальше в бой.

– Все ли из коллектива готовы возвращаться в Днепр? Есть ли такие, кто не поедет?

– Не знаю, это вопрос к руководству клуба”, - сказал Городов.