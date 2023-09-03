Бескоровайный: Если будем продолжать в том же духе, то получим положительный для нас результат

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный рассказал о старте команды в чемпионате Украины, собственном легионерском опыте и последних приготовлениях к матчу против "Колоса".

— Данило, позади 5 туров, команда уверенно шагает в первой шестерке. Как бы ты оценил старт "Кривбасса" в чемпионате?

— Мы начали не так, чтобы очень хорошо: в 1-м туре проиграли "Александрии", я допустил ошибку, а Влад Семотюк получил красную карточку, что повлияло на игру. Но сейчас мы идем на шестой позиции в турнирной таблице и сражаемся за высокие места. Если будем продолжать в том же духе, то получим положительный для нас результат.

– Ты – капитан команды, по крайней мере, в предыдущем матче. Изменяет ли это восприятие событий на поле?

— Да, я не капитан команды, потому что эта роль у нас закреплена за Дмитрием Хомченовским. Я исполнял обязанности капитана, пока у него была дисквалификация. Наконец, я всегда стараюсь помогать ребятам на поле и подсказываю партнерам по команде.

— В команде солидный легион футболистов с африканского континента: Камерун, Гана, Кот-д'Ивуар, Руанда. Что интересного делают эти ребята вне футбольного поля? Чувствуете ли вы разницу в культурах?

— Да, разница в культурах чувствуется, потому что они приехали из Африки, там другая религия, но никто их не ограничивает во многом. Напротив, мы их поддерживаем и всегда протянем руку помощи. В команде мы все работаем вместе, поддерживаем и помогаем друг другу, – сказал Данило.