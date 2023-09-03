Дулуб – о матче против Днепра-1: Была тяжелая игра прежде всего с точки зрения психологии

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поединок своих подопечных против “Днепра-1”, в котором они сыграли вничью (0:0).

“ – Благодарен игрокам за игру, за первое добытое очко. Мы его получили в тяжелой борьбе, потому что была тяжелая игра, прежде всего, с точки зрения психологии. Справились.

– Каково психологическое состояние команды с учетом того, что в начале сезона не было результата?

– Я бы не сказал, что не было результата. Потому что была выиграна очень трудная игра против "Миная", потом был небольшой спад, дальше – игра на Кубок. И потом была очень трудная игра с "Металлистом 1925", в которой команда, на мой взгляд, должна была брать минимум одно очко. А максимум – три. Но не сложилось. Поэтому сегодняшний результат – это определенное вознаграждение за терпение.

Мы неделю готовились, сменили весь тренировочный процесс, общались с игроками. Это процесс непростой. Но идем шаг за шагом.

– Какие в целом задачи команды на сезон? Возможно, есть задача попасть в зону еврокубков?

– Хороший вопрос относительно зоны еврокубков (улыбается). Нам нужно стабилизировать состав, чтобы сначала подняться на пару шагов вверх”, - сказал Дулуб.