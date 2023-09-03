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Дулуб – о матче против Днепра-1: Была тяжелая игра прежде всего с точки зрения психологии
Важный заработанный зачетный пункт
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поединок своих подопечных против “Днепра-1”, в котором они сыграли вничью (0:0).
“ – Благодарен игрокам за игру, за первое добытое очко. Мы его получили в тяжелой борьбе, потому что была тяжелая игра, прежде всего, с точки зрения психологии. Справились.
– Каково психологическое состояние команды с учетом того, что в начале сезона не было результата?
– Я бы не сказал, что не было результата. Потому что была выиграна очень трудная игра против "Миная", потом был небольшой спад, дальше – игра на Кубок. И потом была очень трудная игра с "Металлистом 1925", в которой команда, на мой взгляд, должна была брать минимум одно очко. А максимум – три. Но не сложилось. Поэтому сегодняшний результат – это определенное вознаграждение за терпение.
Мы неделю готовились, сменили весь тренировочный процесс, общались с игроками. Это процесс непростой. Но идем шаг за шагом.
– Какие в целом задачи команды на сезон? Возможно, есть задача попасть в зону еврокубков?
– Хороший вопрос относительно зоны еврокубков (улыбается). Нам нужно стабилизировать состав, чтобы сначала подняться на пару шагов вверх”, - сказал Дулуб.
После шести туров в активе ЛНЗ четыре очка. Пока команда находится на 15 месте УПЛ – в зоне вылета.
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