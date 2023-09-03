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Фридман: В Днепре-1 перебор игроков, мы даже не можем всех заявить

Премьер-лига
(1 голосов)

Функционер поделился деталями о команде

Фридман: В Днепре-1 перебор игроков, мы даже не можем всех заявить

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о кадровой ситуации в клубе.

– Трансферная компания для "Днепра-1" завершена?

– У нас перебор игроков. Мы даже не можем заявить всех.

– Никого не будете отчислять?

- Не знаю. Может, кто-то испугается ехать в Днепр, освободится место для другого исполнителя. Теперь у нас будут сложные дни с серьезным выбором. На следующей неделе в Днепр вернется команда, приедет Андрей Русол. После игры с ЛНЗ ребятам дают три дня выходных на переезд, - сказал Фридман.

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В статье: СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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