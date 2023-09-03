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Днепр-1 - ЛНЗ 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Аутсайдеры УПЛ

Днепр-1 - ЛНЗ 0:0. Видео обзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Украины "Днипро-1" и ЛНЗ расписали ничью. Днепряне и новичок УПЛ за 90 минут так и не смогли открыть счет голам в этой встрече. После этого матча обе команды находятся в подвале турнирной таблицы украинского первенства.

УПЛ. Шестой тур. 03.09.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Днепр-1" – ЛНЗ 0:0

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В статье: СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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