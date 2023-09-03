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УПЛ. Колос — Кривбасс 0:3. Фортуна на стороне Вернидуба

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ковалевцы второй раз подряд проигрывают в новом сезоне УПЛ

УПЛ. Колос — Кривбасс 0:3. Фортуна на стороне Вернидуба

фото прес-служби ФК "Колос"

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч обещал быть богатым на силовую борьбу и кучу активности, ведь обе команды нацелились на финиш в первой четверке. Также "Колос" в прошлом туре потерпел первое поражение в сезоне, поэтому было интересно, не пошатнет ли это уверенность команды в себе.

С первых минут хозяева поля рванули вперед и даже заработали первый стандарт. Однако почти сразу они едва не привезли в собственные ворота: Никита Бурда просто отдал мяч сопернику, за что Илич едва не наказал ковалевцев — однако Бондаренко защитил фактически пустые ворота. Но это был единственный момент в дебюте поединка, потому что остальное время наблюдалась вязкая борьба в центре поля. И тот, кто ее выиграет, тот и будет иметь преимущество в течение поединка.

И именно это удалось сделать "Кривбассу": Стецьков отдает простую передачу сквозь защиту "Колоса", а дальше Задерака ворвался в свободную зону и переиграл Фесюна, который встречал правого вингера в штрафной площадке. Примечательно, что основная вина здесь лежит на Бондаренко — он неудачно выбрал позицию на встрече левого защитника и создал пробоину в линии обороны "колосков". В дальнейшем "бело-красно-черные" получили свободные зоны и стали создавать атаку за атакой. Не отставали от них и хозяева поля: хоть и не было у них острых моментов, но они не выглядели совсем уж беспомощно. Однако небольшое преимущество было не на стороне клуба из Ковалевки.

УПЛ. Колос — Кривбасс 0:3. Фортуна на стороне Вернидуба - изображение 1

Во втором тайме активность обеих команд лишь усилилась. "Колос" пытался играть на высоком прессинге, однако "Кривбасс" переключился на игру в короткий пас и разбивал любые надежды на опасность у своих ворот. Более того, защита ковалевцев и дальше была похожа на решето: они постоянно пропускали себе за спину прострелы с флангов и проницательные пасы. Также было достаточно и стандартов, однако хозяева поля очень тяжело их разыгрывали и редко доводили дело до удара в сторону ворот. Но криворожане делали это "на отлично": именно так Понедельник забил второй гол в ворота Фесюна.

Последние 15 минут дали "колоскам" несколько ситуативных моментов, но судьба никак не хотела разочаровывать Клищука и помогала ему убирать мяч в свои руки. Однако киперу "Колоса" отнюдь не везло: если на 75-й минуте он ошибся на выходе и его подстраховал Бондаренко (хоть какие-то результативные действия), то под конец матча Фесюн просто забрасывает мяч в собственные ворота после подачи с фланга от Задераки. Гол, конечно же, записали на вингера "Кривбасса", хотя объективная реальность была несколько иной.

УПЛ. Колос — Кривбасс 0:3. Фортуна на стороне Вернидуба - изображение 2

Этот гол довершил разгром хозяев поля. У них было желание играть, создавать моменты и забивать, но этого недостаточно для успеха. Криворожане действовали как команда (тактически и стратегически), а от Юрия Вернидуба не было заметно ни капли раздражения или злости — и это приятно удивляет. "Бело-красно-черные" в режиме Live вышли на третью строчку таблицы, а "Колос" второй раз подряд чувствует вкус поражения. Сегодня фортуна однозначно была на стороне клуба из Кривого Рога.

фото: пресс-служба ФК "Колос"

УПЛ. Шестой тур. 03.09.2023
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле – Максим Козиряцкий

"Колос" – "Кривбасс" 0:3

Голы: Задерака 14, Понедельник 68, Задерака 87

"Колос": Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Богданов (Болбат 59), Ориховский (Милько 76), Мякушко, Салабай (Безбородько 59), Демченко (Велетень 54)

Запасные: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Черноморец, Милько, Болбат, Криворучко, Гусол, Безбородко, Велетень

"Кривбасс": Клищук, Понедельник (Кузык 88), Бескоровайный, Небейе, Стецьков, Бизимана, Задерака (Близниченко 88), Илич (Приходько 74), Вакулко (Татарков 88), Хомченовский, Кожушко (Дебелко 80)

Запасные: Маханьков, Хома, Рябов, Приходько, Кузык, Татарков, Семотюк, Дебелко, Близниченко, Устименко, По, Гончарук

Предупреждения: Богданов 51, Салабай 57, Бурда 90+4 — Бизимана 63

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Комментарии (7)
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наварін (Київ)
03.09.2023 в 19:17
Був елемент і везіння , але була і добротна гра з боку Кривбаса,як в атаці твк і обороні. Особливо содобалося в в обороні.Колос частокіл ніг оборонців Кривбаса так і не пробив. Тому що -Вернидуб-є Вернидуб!
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+1
0
Siren05 (Мариуполь)
03.09.2023 в 19:11
Да и Вернидуб сегодня не истерил и не орал на судей, что даже было удивительно
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0
0
Siren05 (Мариуполь)
03.09.2023 в 19:09
Как для нашей УПЛ - неплохая игра со стороны обеих команд. Но реализация моментов у Колоса ужасная. А Кривбасс сыграл, похоже, свою лучшую игру в ЧУ
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0
0
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
03.09.2023 в 19:04
Кривбас з перемогою! Так тримати.
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+1
0
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Бapceлиниyc
03.09.2023 в 19:02
Всех, кто за Кривбасс с победой!
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+1
0
Грязный Гаррик (C)
03.09.2023 в 18:59
Кривбасс будет бороться за чемпионство в этом году...
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+1
-3
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scorpius (Ck)
03.09.2023 в 19:15
Судьи не дадут, Вернидуб подтвердит
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0
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