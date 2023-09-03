УПЛ. Колос — Кривбасс 0:3. Фортуна на стороне Вернидуба

Этот матч обещал быть богатым на силовую борьбу и кучу активности, ведь обе команды нацелились на финиш в первой четверке. Также "Колос" в прошлом туре потерпел первое поражение в сезоне, поэтому было интересно, не пошатнет ли это уверенность команды в себе.

С первых минут хозяева поля рванули вперед и даже заработали первый стандарт. Однако почти сразу они едва не привезли в собственные ворота: Никита Бурда просто отдал мяч сопернику, за что Илич едва не наказал ковалевцев — однако Бондаренко защитил фактически пустые ворота. Но это был единственный момент в дебюте поединка, потому что остальное время наблюдалась вязкая борьба в центре поля. И тот, кто ее выиграет, тот и будет иметь преимущество в течение поединка.

И именно это удалось сделать "Кривбассу": Стецьков отдает простую передачу сквозь защиту "Колоса", а дальше Задерака ворвался в свободную зону и переиграл Фесюна, который встречал правого вингера в штрафной площадке. Примечательно, что основная вина здесь лежит на Бондаренко — он неудачно выбрал позицию на встрече левого защитника и создал пробоину в линии обороны "колосков". В дальнейшем "бело-красно-черные" получили свободные зоны и стали создавать атаку за атакой. Не отставали от них и хозяева поля: хоть и не было у них острых моментов, но они не выглядели совсем уж беспомощно. Однако небольшое преимущество было не на стороне клуба из Ковалевки.

Во втором тайме активность обеих команд лишь усилилась. "Колос" пытался играть на высоком прессинге, однако "Кривбасс" переключился на игру в короткий пас и разбивал любые надежды на опасность у своих ворот. Более того, защита ковалевцев и дальше была похожа на решето: они постоянно пропускали себе за спину прострелы с флангов и проницательные пасы. Также было достаточно и стандартов, однако хозяева поля очень тяжело их разыгрывали и редко доводили дело до удара в сторону ворот. Но криворожане делали это "на отлично": именно так Понедельник забил второй гол в ворота Фесюна.

Последние 15 минут дали "колоскам" несколько ситуативных моментов, но судьба никак не хотела разочаровывать Клищука и помогала ему убирать мяч в свои руки. Однако киперу "Колоса" отнюдь не везло: если на 75-й минуте он ошибся на выходе и его подстраховал Бондаренко (хоть какие-то результативные действия), то под конец матча Фесюн просто забрасывает мяч в собственные ворота после подачи с фланга от Задераки. Гол, конечно же, записали на вингера "Кривбасса", хотя объективная реальность была несколько иной.

Этот гол довершил разгром хозяев поля. У них было желание играть, создавать моменты и забивать, но этого недостаточно для успеха. Криворожане действовали как команда (тактически и стратегически), а от Юрия Вернидуба не было заметно ни капли раздражения или злости — и это приятно удивляет. "Бело-красно-черные" в режиме Live вышли на третью строчку таблицы, а "Колос" второй раз подряд чувствует вкус поражения. Сегодня фортуна однозначно была на стороне клуба из Кривого Рога.

фото: пресс-служба ФК "Колос"

УПЛ. Шестой тур. 03.09.2023

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле – Максим Козиряцкий

"Колос" – "Кривбасс" 0:3

Голы: Задерака 14, Понедельник 68, Задерака 87

"Колос": Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Богданов (Болбат 59), Ориховский (Милько 76), Мякушко, Салабай (Безбородько 59), Демченко (Велетень 54)

Запасные: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Черноморец, Милько, Болбат, Криворучко, Гусол, Безбородко, Велетень

"Кривбасс": Клищук, Понедельник (Кузык 88), Бескоровайный, Небейе, Стецьков, Бизимана, Задерака (Близниченко 88), Илич (Приходько 74), Вакулко (Татарков 88), Хомченовский, Кожушко (Дебелко 80)

Запасные: Маханьков, Хома, Рябов, Приходько, Кузык, Татарков, Семотюк, Дебелко, Близниченко, Устименко, По, Гончарук

Предупреждения: Богданов 51, Салабай 57, Бурда 90+4 — Бизимана 63