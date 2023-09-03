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Колос - Кривбасс 0:3. Команда Вернидуба в тройке. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Второе подряд поражение подопечных Вишняка

Колос - Кривбасс 0:3. Команда Вернидуба в тройке. Видео обзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" на выезде уверенно обыграл ковалевский "Колос". Подопечные Юрия Вернидуба трижды поразили ворота хозяев поля. Дебютным голом в составе "Кривбасса" отличился Андрей Понедельник, а дублем отличился Максим Задерака. Благодаря этой победе "Кривбасс" врывается в тройку лучших в турнирной таблице. В свою очередь команда Ярослава Вишняка терпит второе поражение подряд и занимает седьмую позицию.

УПЛ. Шестой тур. 03.09.2023
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле – Максим Козиряцкий

"Колос" – "Кривбасс" 0:3

Голы: Задерака 14, Понедельник 68, Задерака 87

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка)
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