Колос - Кривбасс 0:3. Команда Вернидуба в тройке. Видео обзор матча

В рамках 6-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" на выезде уверенно обыграл ковалевский "Колос". Подопечные Юрия Вернидуба трижды поразили ворота хозяев поля. Дебютным голом в составе "Кривбасса" отличился Андрей Понедельник, а дублем отличился Максим Задерака. Благодаря этой победе "Кривбасс" врывается в тройку лучших в турнирной таблице. В свою очередь команда Ярослава Вишняка терпит второе поражение подряд и занимает седьмую позицию.

УПЛ. Шестой тур. 03.09.2023

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле – Максим Козиряцкий

"Колос" – "Кривбасс" 0:3

Голы: Задерака 14, Понедельник 68, Задерака 87