Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос - Кривбасс 0:3. Команда Вернидуба в тройке. Видео обзор матча
Второе подряд поражение подопечных Вишняка
Фото: УПЛ
В рамках 6-го тура чемпионата Украины криворожский "Кривбасс" на выезде уверенно обыграл ковалевский "Колос". Подопечные Юрия Вернидуба трижды поразили ворота хозяев поля. Дебютным голом в составе "Кривбасса" отличился Андрей Понедельник, а дублем отличился Максим Задерака. Благодаря этой победе "Кривбасс" врывается в тройку лучших в турнирной таблице. В свою очередь команда Ярослава Вишняка терпит второе поражение подряд и занимает седьмую позицию.
УПЛ. Шестой тур. 03.09.2023
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле – Максим Козиряцкий
Голы: Задерака 14, Понедельник 68, Задерака 87
Популярное сейчас
- Карпаты уходят в отрыв, Виктория отпускает Ингулец. Результаты и таблица Первой лиги
- Директор Днепра-1: Мы не ожидали, что не сможем пройти такую команду, как Спартак Трнава
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Официально. Металлист 1925 остался без главного инвестора
- Сестра Грилиша страдает от церебрального паралича. Она была рядом в главные моменты его карьеры. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО