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Голодюк: Рух начал атаковать, когда вмешался судья
Очередной наставник в этом туре, который раскритиковал судейство
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал
– Получилась очень хорошая игра, она, наверное, понравилась болельщикам. Были эмоции, были бойцовские качества, мог результат быть немного лучше для нас. Но мы довольны, в первую очередь самоотдачей ребят, как они сражались сегодня, как они пытались сохранить счет, потому что очень тяжело против такой команды, как "Рух", которая сейчас отличается своими физическими данными, пол часа доигрывать в десяти.
– Насколько трудно было собраться команде, учитывая все новости, которые были вокруг команды?
– Если я скажу, что новости не влияли, это будет с моей стороны ложь, потому что в подсознании ребят, да и у нас, были мысли о том, что будет дальше. Но самое главное, что для все сложилось хорошим образом, команда продолжает существовать, слава Богу, благодарю тех людей, которые откликнулись и не покинули наш клуб на произвол судьбы. Мы их не знаем лично, но от команды, от нас – большое им спасибо.
– Что можете сказать сегодня по игре команды, потому что большую часть игры "Рух" атаковал...
– Я бы так не сказал, он начал атаковать, когда вмешался судья. Этот матч, если бы мы доигрывали в равных составах, могли бы рассчитывать на победу.
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