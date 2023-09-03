  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голодюк: Рух начал атаковать, когда вмешался судья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голодюк: Рух начал атаковать, когда вмешался судья

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Очередной наставник в этом туре, который раскритиковал судейство

Голодюк: Рух начал атаковать, когда вмешался судья

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал ничью с львовским "Рухом" в матче 6-го тура УПЛ.

– Получилась очень хорошая игра, она, наверное, понравилась болельщикам. Были эмоции, были бойцовские качества, мог результат быть немного лучше для нас. Но мы довольны, в первую очередь самоотдачей ребят, как они сражались сегодня, как они пытались сохранить счет, потому что очень тяжело против такой команды, как "Рух", которая сейчас отличается своими физическими данными, пол часа доигрывать в десяти.

– Насколько трудно было собраться команде, учитывая все новости, которые были вокруг команды?

– Если я скажу, что новости не влияли, это будет с моей стороны ложь, потому что в подсознании ребят, да и у нас, были мысли о том, что будет дальше. Но самое главное, что для все сложилось хорошим образом, команда продолжает существовать, слава Богу, благодарю тех людей, которые откликнулись и не покинули наш клуб на произвол судьбы. Мы их не знаем лично, но от команды, от нас – большое им спасибо.

– Что можете сказать сегодня по игре команды, потому что большую часть игры "Рух" атаковал...

– Я бы так не сказал, он начал атаковать, когда вмешался судья. Этот матч, если бы мы доигрывали в равных составах, могли бы рассчитывать на победу.

По теме
yellow-arrow
Пономарев: Первый тайм был не лучшим в нашем исполнении
yellow-arrow
Рух - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Верес впервые победил, Кривбасс третий, Ворскла снова в зоне еврокубков. Результаты, расписание и таблица УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Голодюк Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Металлист 1925"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде