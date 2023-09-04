Вернидуб: Главное, не поймать звездочку, а работать дальше в том же духе

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу над "Колосом" (3:0) в 6-м туре УПЛ.

- Игра мне очень понравилась. Были две неплохие команды на футбольном поле - "Кривбасс" и "Колос". Но та заряженность и желание, которые мои ребята сегодня предложили сопернику, мне понравились. Я рад за команду, мы на верном пути. Поздравляю с заслуженной победой фанатов, болельщиков нашего клуба, и ФК "Кривбасс". Забили три мяча, выиграли 3:0, но и еще имели много других моментов.

Но все равно "Колос" - неплохая команда. Где-то нам больше повезло, поэтому мы победили. Главное, не поймать "звездочку", а работать дальше в том же духе, как работали дальше. И даже больше.

- Показалось, что "Кривбасс", ведя в счете 2:0, начал "закрываться" и играть на удержание результата...

- Возможно, вы так увидели. Я же видел немного по-другому. Как только мы забили первый мяч сказал команде, чтобы она не играла на удержание и не "садилась" в оборону. Нужно играть дальше, времени много. 1:0 - не тот счет, который дает большое преимущество. Могло еще все измениться на поле. Но мы все равно шли в атаку, строили свой футбол, который нарабатываем на тренировках.

"Колос" играл в свой футбол. Как я увидел, он только в этом году перестроился, играет по другой тактической схеме. Мы же играем практически по одной схеме: можем играть только с одним или двумя опорниками. В этом только могут быть изменения. А так, ребята знают, что я люблю насыщать атаку. Мы сыграли 6 туров, забили 11 мячей - это неплохой показатель. Мы не только держим защиту, но и идем в атаку. То же самое было, если вы заметили, с "Шахтером". Уступая 0:2 или 1:3 мы все равно бежали вперед и достигли того, чего хотели.

- Есть ли что-то, чем вы недовольны?

- Всегда найдутся такие моменты, которые не удовлетворяют любого тренера. Но я никогда не делаю каких-то глобальных выводов после игры. Потом мы спокойно сядем с тренерами и все проанализируем: точно знаю, что там будут и ошибки. Но точно не сейчас об этом говорить. Сегодня мы выиграли, набрали 11 очков и поднялись еще выше.

Сначала надо порадоваться победе. Сейчас в чемпионате будет пауза, будем болеть за нашу сборную Украины. Желаю желто-голубым хорошей игры и только побед в матчах против Италии и Англии. Каждый украинец ждет этих матчей и будет болеть за сборную Украины, - резюмировал Вернидуб.