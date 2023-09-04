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Вишняк после поражения от Кривбасса: Мы должны сделать правильные выводы
Ковалевская команда пропустила три безответных мяча
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал об игре с "Кривбассом" (0:3) в 6 туре УПЛ.
- Во-первых, хочется извиниться перед болельщиками за тот результат, который сегодня имеем. Скажем так, это заслуженный результат. Поздравляю "Кривбасс" с победой, он заслуженно победил. Соперник навязал нам свою игру, удобную для них. А мы не выполнили то, что планировали.
- Игра начинается при счете 0:0. Когда вы поняли, что что-то пошло не по плану?
- Мы с первых минут начали играть через середину поля, а "Кривбасс" действовал через быстрые переходы из обороны в атаку. Акцентировали внимание на том, что надо задействовать фланги, играть через диагональные передачи. Мы допускали ошибки в центре поля, создавая условия для соперника перехватывать мячи и выбегать в контратаки.
Как пример, момент на второй минуте, когда Бурда обрезался, а игроки "Кривбасса" в средней зоне уже ждали этот мяч. Хорошо, что все закончилось лишь угловым. Сегодня "Кривбасс" указал нам на наши недостатки, если мы хотим бороться за места в верхней части таблицы.
У нас сегодня отсутствовала игровая дисциплина, мы проигрывали много единоборств. Связываю это с этим, что мы недооценили соперника и хотели его обыграть, не прилагая максимум усилий. Сложилось такое впечатление с первых минут. Думаю, этот урок мы усвоим и прибавим в игровой дисциплине.
Это поражение даст возможность пересмотреть отношение к игре, как меня, так и футболистов. Мы должны сделать правильные выводы и поражение пойдет нам на пользу. Впереди три выходных, надо все проанализировать. 9 сентября планируем контрольный матч против "Зари", а дальше уже будем готовиться к двум подряд выездным поединкам, - рассказал Вишняк.
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