Вишняк после поражения от Кривбасса: Мы должны сделать правильные выводы

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал об игре с "Кривбассом" (0:3) в 6 туре УПЛ.

- Во-первых, хочется извиниться перед болельщиками за тот результат, который сегодня имеем. Скажем так, это заслуженный результат. Поздравляю "Кривбасс" с победой, он заслуженно победил. Соперник навязал нам свою игру, удобную для них. А мы не выполнили то, что планировали.

- Игра начинается при счете 0:0. Когда вы поняли, что что-то пошло не по плану?

- Мы с первых минут начали играть через середину поля, а "Кривбасс" действовал через быстрые переходы из обороны в атаку. Акцентировали внимание на том, что надо задействовать фланги, играть через диагональные передачи. Мы допускали ошибки в центре поля, создавая условия для соперника перехватывать мячи и выбегать в контратаки.

Как пример, момент на второй минуте, когда Бурда обрезался, а игроки "Кривбасса" в средней зоне уже ждали этот мяч. Хорошо, что все закончилось лишь угловым. Сегодня "Кривбасс" указал нам на наши недостатки, если мы хотим бороться за места в верхней части таблицы.

У нас сегодня отсутствовала игровая дисциплина, мы проигрывали много единоборств. Связываю это с этим, что мы недооценили соперника и хотели его обыграть, не прилагая максимум усилий. Сложилось такое впечатление с первых минут. Думаю, этот урок мы усвоим и прибавим в игровой дисциплине.

Это поражение даст возможность пересмотреть отношение к игре, как меня, так и футболистов. Мы должны сделать правильные выводы и поражение пойдет нам на пользу. Впереди три выходных, надо все проанализировать. 9 сентября планируем контрольный матч против "Зари", а дальше уже будем готовиться к двум подряд выездным поединкам, - рассказал Вишняк.