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Директор Днепра-1: Михайленко рассматривается на должность главного тренера

Премьер-лига
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Он - один из кандидатов

Директор Днепра-1: Михайленко рассматривается на должность главного тренера

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о поиске нового главного тренера команды.

- Думаю, за время перерыва в чемпионате в тренерском штабе будут какие-то изменения.

- Вы сказали, что можете выбрать украинский вектор. Тогда такой вопрос. Рассматриваете ли вы вариант возвращения в "Днепр-1" Дмитрия Михайленко?

- Мы рассматриваем все варианты. Михайленко - наш, днепровский. Но он сидит то на Кипре, то... Давайте так говорить: Михайленко рассматривается среди нескольких кандидатов.

- А Скрипник?

- У Скрипника, Григорчука действующие контракты со своими клубами. Ну, если я сейчас скажу вам, что Скрипника, например, в Днепре не будет, а он появится? Откуда я знаю? Что-то будем думать, решать, - сказал Фридман.

50-летний Дмитрий Михайленко тренировал "Днепр-1" с 2016 по 2020 год. Сейчас он работает в кипрском клубе "Акритас Хлоракас".

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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