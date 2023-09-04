Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Днепра-1: Михайленко рассматривается на должность главного тренера
Он - один из кандидатов
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о поиске нового главного тренера команды.
- Думаю, за время перерыва в чемпионате в тренерском штабе будут какие-то изменения.
- Вы сказали, что можете выбрать украинский вектор. Тогда такой вопрос. Рассматриваете ли вы вариант возвращения в "Днепр-1" Дмитрия Михайленко?
- Мы рассматриваем все варианты. Михайленко - наш, днепровский. Но он сидит то на Кипре, то... Давайте так говорить: Михайленко рассматривается среди нескольких кандидатов.
- А Скрипник?
- У Скрипника, Григорчука действующие контракты со своими клубами. Ну, если я сейчас скажу вам, что Скрипника, например, в Днепре не будет, а он появится? Откуда я знаю? Что-то будем думать, решать, - сказал Фридман.
50-летний Дмитрий Михайленко тренировал "Днепр-1" с 2016 по 2020 год. Сейчас он работает в кипрском клубе "Акритас Хлоракас".
Популярное сейчас
- Неймар заявил, что он вместе с Месси прошел через ад в ПСЖ
- В Лос-Анджелесе на матче с участием Месси на трубунах был замечен российский флаг
- Ликвидация живой силы и уничтожение артсистем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- ВАР как лучшее финансовое вложение. Полесье - Оболонь 2:0
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО