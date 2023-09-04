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Задерака: Сыграли так, как просил Вернидуб, поэтому победили Колос
Полузащитник "Кривбасса" рассказал о матче с ковалевцами
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака рассказал о выездной победе в 6-м туре УПЛ над "Колосом" (3:0).
- Максим, поздравляем с победой и дублем! Как оценишь игру?
- Всю неделю мы работали, разбирали соперника. Тренерский штаб нам очень хорошо объяснил как действовать на поле. Считаю, мы хорошо их изучили и перекрыли все возможные зоны для опасных атак. Сыграли так, как просил тренер, поэтому сумели победить. Всех поздравляю с этим успехом.
- Это твой первый дубль в составе "Кривбасса". Теперь впереди новая планка - хет-трик?
- Эмоции классные. Конечно, забивать очень приятно. Но, самое главное, что "Кривбасс" набрал три зачетных балла. Надо продолжать двигаться только вперед. Наша задача - каждый поединок играть на победу, - сказал Задерака.
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