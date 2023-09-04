Задерака: Сыграли так, как просил Вернидуб, поэтому победили Колос

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака рассказал о выездной победе в 6-м туре УПЛ над "Колосом" (3:0).

- Максим, поздравляем с победой и дублем! Как оценишь игру?

- Всю неделю мы работали, разбирали соперника. Тренерский штаб нам очень хорошо объяснил как действовать на поле. Считаю, мы хорошо их изучили и перекрыли все возможные зоны для опасных атак. Сыграли так, как просил тренер, поэтому сумели победить. Всех поздравляю с этим успехом.

- Это твой первый дубль в составе "Кривбасса". Теперь впереди новая планка - хет-трик?

- Эмоции классные. Конечно, забивать очень приятно. Но, самое главное, что "Кривбасс" набрал три зачетных балла. Надо продолжать двигаться только вперед. Наша задача - каждый поединок играть на победу, - сказал Задерака.