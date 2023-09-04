Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воспитанник Динамо завершил карьеру в 30 лет
Неожиданное решение
Фото: fcminaj.com
Украинский защитник Иван Трубочкин принял решение завершить карьеру. Об этом 30-летний футболист сообщил в своем Instagram.
Трубочкин - воспитанник киевского "Динамо", однако за первую команду так и не сыграл. Ранее он также выступал за шведский "Умео", беларуский "Крумкачи", "Арсенал" Киев, "Черноморец", донецкий "Олимпик", "Динамо" Тбилиси и "Диназ".
Последним его клубом был "Минай", который он покинул этим летом. В сезоне-2022/23 он отыграл 19 матчей за закарпатцев и отметился 1 забитым мячом. В его активе также 7 поединков за сборную Украины U-21.
Популярное сейчас
- Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами с Англией и Италией
- Месси ассистировал, Альба забивал. Интер Майами одержал вторую победу в трех последних турах MLS
- Сложные победы Арсенала и Барселоны, Кривбасс в первой тройке УПЛ. Главные новости за 3 сентября
- ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО