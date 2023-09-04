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Воспитанник Динамо завершил карьеру в 30 лет

Премьер-лига
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Неожиданное решение

Воспитанник Динамо завершил карьеру в 30 лет

Фото: fcminaj.com

Новина українською

Украинский защитник Иван Трубочкин принял решение завершить карьеру. Об этом 30-летний футболист сообщил в своем Instagram.

Трубочкин - воспитанник киевского "Динамо", однако за первую команду так и не сыграл. Ранее он также выступал за шведский "Умео", беларуский "Крумкачи", "Арсенал" Киев, "Черноморец", донецкий "Олимпик", "Динамо" Тбилиси и "Диназ".

Последним его клубом был "Минай", который он покинул этим летом. В сезоне-2022/23 он отыграл 19 матчей за закарпатцев и отметился 1 забитым мячом. В его активе также 7 поединков за сборную Украины U-21.

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В статье: Иван Трубочкин
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