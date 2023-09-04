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Легионер Динамо близок к уходу из клуба – Источник
Речь идет об аренде
Фото: ФК Динамо Київ
Вингер "Динамо" Кахим Пэррис продолжит сезон в другом клубе. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.
"Сегодня Кахим Перис на 99% покинет "Динамо" Киев. Речь идет об аренде, а не полноценном трансфере. Направление вас не удивит. Ждем официальную информацию", - написал журналист.
Пэррис присоединился к "Динамо" в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне ямайский легионер отыграл 14 матчей и сделал 3 ассиста. В текущей кампании Кахим сыграл в 1 поединке. Портал Transfermarkt оценивает игрока 700 тысяч евро.
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