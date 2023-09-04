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Официально: Металлист 1925 на полноценной основе подписал Борячука
Контракт на три года
metalist1925.com
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Контракт рассчитан на три года.
В харьковской команде Андрей будет играть под №9.
Напомним, что 27-летний футболист уже играл за харьковский клуб – с августа по декабрь 2022 года, на правах аренды. Тогда в 8 матчах за "Металлист 1925" Борячук забил 3 мяча.
В весенней части сезона 2022/2023 форвард дважды выходил на замену в составе "Шахтера". Старт нового сезона Борячук пропустил из-за травмы и даже не значился в заявке "горняков".
Ранее Борячук выступал также за "Мариуполь", турецкий "Ризеспор", венгерский "Мезекевешд" и львовский "Рух". На уровне УПЛ в активе игрока 74 поединка, 22 гола и 5 ассистов. В ноябре 2018 года Борячук сыграл 2 матча за сборную Украины.
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