Источник: Денис Гармаш стал свободным агентом

Полузащитник Денис Грамаш получил статус свободного агента. Об этом сообщает продинамовский телеграмм-канал "Динамо Киев Inside". Как отмечает источник, контракт с клубом разорван по обоюдному согласию.

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Ранее сообщалось, что Гармаш близок к переходу в хорватский "Осиек". В то же время сегодня, четвертого сентября, иностранные СМИ отмечали, что Гармаш еще не получил разрешения на выезд за границу.

Работа над получением разрешения вроде как ведется.

Денис Гармаш выступал за основную команду "Динамо" с 2009-го года, делая полугодовой перерыв на аренду в "Ризеспор". Его контракт с клубом, о расторжении которого официально еще не сообщалось, действует до июля 2025-го года.