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Источник: Денис Гармаш стал свободным агентом

Премьер-лига
(1 голосов)

Будет искать себе новый клуб

Источник: Денис Гармаш стал свободным агентом

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Денис Грамаш получил статус свободного агента. Об этом сообщает продинамовский телеграмм-канал "Динамо Киев Inside". Как отмечает источник, контракт с клубом разорван по обоюдному согласию.

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Ранее сообщалось, что Гармаш близок к переходу в хорватский "Осиек". В то же время сегодня, четвертого сентября, иностранные СМИ отмечали, что Гармаш еще не получил разрешения на выезд за границу.

Работа над получением разрешения вроде как ведется.

Денис Гармаш выступал за основную команду "Динамо" с 2009-го года, делая полугодовой перерыв на аренду в "Ризеспор". Его контракт с клубом, о расторжении которого официально еще не сообщалось, действует до июля 2025-го года.

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В статье: Денис Гармаш
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
04.09.2023 в 16:46
иди в ЧО у них нет нападающих--один остался Штогрин
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0
жека-киев (биг виладж)
04.09.2023 в 16:40
Зорі до зими було б супер. Під ЛК В зону опорника замість Бражка і вище під нападниками може зіграти. Браку при прийомі-передачі в нього практично немає. Там в групі навіть ісландці не подарок, грали достойніш наших Дніпра і Ворскли, декількох суперників пройшли, Копенгагену 3 поклали. Гармаш людина, яка може вирішити момент, а там момент може півляма коштувати. Свої гроші, він би відбив точно.
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