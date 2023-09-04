Кожушко: Могли забивать Колосу даже больше

Форвард "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал победу своей команды над "Колосом" (3:0) в 6-м туре УПЛ.

– Олежка, подведи итог игры пожалуйста.

– Очень хорошая игра со стороны "Кривбасса" сегодня получилась. Хорошо, что пошли на двухнедельную паузу в чемпионате победной ноты. Продемонстрировали свой футбол и заслуженно победили. То, что мы наигрывали в течение недели, все вышло. Поэтому таков результат, и мы могли забивать даже больше.

– "Кривбасс" сыграл в почти идеальный футбол?

– Примерно то, к чему мы двигаемся и стремимся. Неплохо сыграли. Но точно еще можем прибавлять и играть лучше.