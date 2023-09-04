Гармаш и Осиек: хавбек еще не получил разрешение на выезд из Украины

Украинский хавбек "Динамо" Денис Гармаш пока что не подписал контракт с хорватским "Осиеком".

Как сообщает Glas Slavonie, проблема в том, что украинец на данный момент работает над получением разрешения на выезд из Украины во время войны.

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Работа над получением разрешения до сих пор ведется. Ранее сообщалось, что Денис близок к переходу в "Осиек".

Тем не менее, подписание Гармаша остается актуальным и в "Осиеке" надеются оформить игрока до закрытия трансферного окна в Хорватии (последний день – 10 сентября).

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что детали между клубами и 33-летним футболистом уже согласованы, украинцу осталось только пройти медосмотр.