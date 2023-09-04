Цыганык: Днепр-1 мог возглавить испанец Веласкес

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик сообщил, что " Днепр-1 " мог возглавить испанский тренер Хулио Веласкес.

Источник заявил, что а случае, если бы команда в Лиге конференций прошла "Спартак" Трнаву, и клуб, как следствие, останется базироваться в Ужгороде, то будет назначен испанский специалист.

"Там был достаточно хороший вариант. И даже уже были согласованы условия, чтобы он приехал в Ужгород. Это был не Гарсия, а другой испанский тренер, в свое время тренировавший в Примере и даже в Серии А. Фамилия у него Веласкес. Насколько я понимаю, он мог приехать в "Днепр-1". Но "Днепр-1" не вышел в еврокубки. Руководством клуба было принято решение о переезде в Днепр. Пригласить туда иностранца практически нереально", – рассказал Цыганик.

Напомним, что последним местом работы 41-летнего Веласкеса была нидерландская "Фортуна" Ситтард. В течение карьеры он также поработал с "Вильярреалом", "Мурсией", "Бетисом", "Белененсешом", "Алькороном", "Удинезе", "Виторией", "Маритиму" и "Алавесом".