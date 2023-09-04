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Журналист: Новый инвестор Металлиста 1925 занимается криптовалютой

Премьер-лига
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Бюджет на этот год - 3 млн долларов

Журналист: Новый инвестор Металлиста 1925 занимается криптовалютой

Фото: ФК Металліст 1925

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик рассказал, кто стал новым инвестором "Металлиста 1925".

"Новые инвесторы клуба – человек, который занимается криптовалютой. Фамилию, честно говоря, я не знаю…

Насколько я понимаю, у клуба есть гарантированный бюджет до конца года. Он порядка 3 млн долларов. Это тот бюджет, который позволит "Металлисту 1925" абсолютно нормально готовиться к матчам, проводить чемпионат и быть конкурентоспособным", - сказал Цыганык.

Напомним, что предприятия предыдущего инвестора серьезно пострадали из-за российских атак на портовую и транспортную инфраструктуру Украины, из-за чего он был вынужден прекратить финансирование клуба.

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В статье: Игорь Цыганык Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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