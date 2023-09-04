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Крыськив: Тренировки при ван Леувене стали намного сложнее - много бегаем, с мячом и без мяча

Премьер-лига
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Безумный темп начинается уже с тренировочного процесса

Крыськив: Тренировки при ван Леувене стали намного сложнее - много бегаем, с мячом и без мяча

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив рассказал о том, как изменились тренировки при новом наставнике Патрике ван Леувене.

"Есть изменения в сравнении с прошлым сезоном. Тренировки стали намного сложнее. Много бегаем, с мячом и без мяча. Много прессингуем, много работаем. Надеюсь, скоро будет результат.

Новое – то, что намного сложнее, безумный темп начинается уже с тренировочного процесса. Мы привыкаем к этому темпу постепенно", – сказал Крыськив.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив
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