Крыськив: Тренировки при ван Леувене стали намного сложнее - много бегаем, с мячом и без мяча

Хавбек " Шахтера " Дмитрий Крыськив рассказал о том, как изменились тренировки при новом наставнике Патрике ван Леувене.

"Есть изменения в сравнении с прошлым сезоном. Тренировки стали намного сложнее. Много бегаем, с мячом и без мяча. Много прессингуем, много работаем. Надеюсь, скоро будет результат.

Новое – то, что намного сложнее, безумный темп начинается уже с тренировочного процесса. Мы привыкаем к этому темпу постепенно", – сказал Крыськив.