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Крыськив: Тренировки при ван Леувене стали намного сложнее - много бегаем, с мячом и без мяча
Безумный темп начинается уже с тренировочного процесса
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хавбек "
"Есть изменения в сравнении с прошлым сезоном. Тренировки стали намного сложнее. Много бегаем, с мячом и без мяча. Много прессингуем, много работаем. Надеюсь, скоро будет результат.
Новое – то, что намного сложнее, безумный темп начинается уже с тренировочного процесса. Мы привыкаем к этому темпу постепенно", – сказал Крыськив.
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Источник:YouTube-канал Шахтаря
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