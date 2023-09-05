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Верес сыграет товарищеский поединок с командой УПЛ
Игра состоится 10 сентября в Ровно
Фото: НК Верес
Во время паузы в чемпионате, связанной с матчами сборных, "Верес" проведет товарищеский поединок. Спарринг-партнером ровенчан будет житомирское "Полесье".
Игра состоится 10-го сентября на стадионе Авангард в Ровно. Старт - в 13:00.
Цель поединка - привлечение молодежи к игровому процессу и получения игровой практики молодыми футболистами. Согласно договоренности, команды проведут на поле 4 тайма по 30 минут.
Трансляция матча будет доступна на клубном YouTube Veres TV.
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