Верес сыграет товарищеский поединок с командой УПЛ

Во время паузы в чемпионате, связанной с матчами сборных, "Верес" проведет товарищеский поединок. Спарринг-партнером ровенчан будет житомирское "Полесье".

Игра состоится 10-го сентября на стадионе Авангард в Ровно. Старт - в 13:00.

Цель поединка - привлечение молодежи к игровому процессу и получения игровой практики молодыми футболистами. Согласно договоренности, команды проведут на поле 4 тайма по 30 минут.

Трансляция матча будет доступна на клубном YouTube Veres TV.