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Неделин: Бюджет Металлиста 1925 не снижен ни на один цент
Нового инвестора искали две недели
Фото: ФК Рух
Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин рассказал, как удалось спасти клуб.
"Мы фактически не спали две недели. Однако ситуация сложилась для нас наилучшим образом. Мы получили очень ответственного в финансовом и организационном плане инвестора, и мы очень рады.
Я считаю, что нужно поблагодарить владельцам AES Group, которые 7 лет с момента создания клуба финансировали его. При этих владельцах клуб достиг успехов, которые мы имеем сегодня - третий сезон подряд выступаем в УПЛ. Я считаю, это также достижение этой компании.
Владимир Носов (новый инвестор "Металлиста 1925" - прим.) - это харьковчанин, очень патриотичный человек. Для нас это маленькая, но победа сейчас. В нужный момент нашелся тот человек, который сказал: "Да!".
Все плюс-минус понимают уровень бюджета, который нужен для жизни коллектива. Это основная команда, U-19, женская команда, академия, которая у нас расположена в Харькове, где сейчас тренируется 200 детей. Структура довольно развита.
Для ее финансирования требуется более 100 миллионов гривен в год. Хочу подчеркнуть, что одно из условий переговоров с потенциальными инвесторами заключалось в том, что финансирование всей структуры клуба должно быть в том же объеме. Сейчас бюджет не снижен ни на один цент", - отметил Неделин.
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