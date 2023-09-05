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Неделин: Бюджет Металлиста 1925 не снижен ни на один цент

Премьер-лига
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Нового инвестора искали две недели

Неделин: Бюджет Металлиста 1925 не снижен ни на один цент

Фото: ФК Рух

Новина українською

Исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин рассказал, как удалось спасти клуб.

"Мы фактически не спали две недели. Однако ситуация сложилась для нас наилучшим образом. Мы получили очень ответственного в финансовом и организационном плане инвестора, и мы очень рады.

Я считаю, что нужно поблагодарить владельцам AES Group, которые 7 лет с момента создания клуба финансировали его. При этих владельцах клуб достиг успехов, которые мы имеем сегодня - третий сезон подряд выступаем в УПЛ. Я считаю, это также достижение этой компании.

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Владимир Носов (новый инвестор "Металлиста 1925" - прим.) - это харьковчанин, очень патриотичный человек. Для нас это маленькая, но победа сейчас. В нужный момент нашелся тот человек, который сказал: "Да!".

Все плюс-минус понимают уровень бюджета, который нужен для жизни коллектива. Это основная команда, U-19, женская команда, академия, которая у нас расположена в Харькове, где сейчас тренируется 200 детей. Структура довольно развита.

Для ее финансирования требуется более 100 миллионов гривен в год. Хочу подчеркнуть, что одно из условий переговоров с потенциальными инвесторами заключалось в том, что финансирование всей структуры клуба должно быть в том же объеме. Сейчас бюджет не снижен ни на один цент", - отметил Неделин.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Андрей Неделин
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Источник:
УПЛ-ТБ

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