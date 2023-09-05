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Сидорчук переходит в европейский клуб, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Возможно, это будет Бельгия

Сидорчук переходит в европейский клуб, - СМИ

fcdynamo.com

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук покинет киевский клуб, сообщает "Динамомания".

Источник пишет о том, что сегодня об уходе игрока будет объявлено официально.

Куда уходит хавбек неизвестно, сообщается лишь о том, что это будет европейский клуб.

Ранее была информация, что капитаном "Динамо" интересовался неназванный бельгийский клуб (трансферное окно в Бельгии еще открыто).

32-летний Сидорчук выступает за "Динамо" с 2012 года. Провел за киевлян 327 матчей, в которых забил 32 гол и отдал столько же ассистов.

На его счету также 56 матчей и 3 гола в составе сборной Украины.

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Официально: Сидорчук переходит в бельгийский Вестерло
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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (5)
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vadooo (Слатино)
05.09.2023 в 17:08
Многоходовочка. Валит Сидор из страны, что бы потом не мобилизовали.Сейчас многие любят Украину находясь за бугром.
Ответить
+1
-3
karpatoman (Львів)
05.09.2023 в 17:18
У нього чотири дитини.
Ответить
+3
0
Грязный Гаррик (C)
05.09.2023 в 17:06
Ви зробили це разом
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
05.09.2023 в 16:25
на шару уходит --Суркис проморгал
Ответить
0
-2
Romanik2806 (Киев)
05.09.2023 в 17:50
ц ньго зарплата найбільша в команді. Економія!
Ответить
+1
0

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