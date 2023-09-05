Сидорчук переходит в европейский клуб, - СМИ

Капитан " Динамо " Сергей Сидорчук покинет киевский клуб, сообщает "Динамомания".

Источник пишет о том, что сегодня об уходе игрока будет объявлено официально.

Куда уходит хавбек неизвестно, сообщается лишь о том, что это будет европейский клуб.

Ранее была информация, что капитаном "Динамо" интересовался неназванный бельгийский клуб (трансферное окно в Бельгии еще открыто).

32-летний Сидорчук выступает за "Динамо" с 2012 года. Провел за киевлян 327 матчей, в которых забил 32 гол и отдал столько же ассистов.

На его счету также 56 матчей и 3 гола в составе сборной Украины.