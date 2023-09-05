Шапаренко выбыл на три недели

Как уже сообщалось ранее, хавбек " Динамо " и сборной Украины Николай Шапаренко получил травму и не успеет восстановиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией.

Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, для восстановления игроку понадобится три недели.

Таким образом, Николай пропустит не только сентябрьские матчи сборной Украины, но и матчи чемпионата Украины против "Ворсклы" и ЛНЗ, а также кубковый поединок против "Оболони".