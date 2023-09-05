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Шапаренко выбыл на три недели

Премьер-лига
(1 голосов)

Николай снова в лазарете

Шапаренко выбыл на три недели

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, хавбек "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко получил травму и не успеет восстановиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией.

Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, для восстановления игроку понадобится три недели.

Таким образом, Николай пропустит не только сентябрьские матчи сборной Украины, но и матчи чемпионата Украины против "Ворсклы" и ЛНЗ, а также кубковый поединок против "Оболони".

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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