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Шапаренко выбыл на три недели
Николай снова в лазарете
Фото: ФК Динамо Київ
Как уже сообщалось ранее, хавбек "
Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра.
Как сообщает пресс-служба киевского клуба, для восстановления игроку понадобится три недели.
Таким образом, Николай пропустит не только сентябрьские матчи сборной Украины, но и матчи чемпионата Украины против "Ворсклы" и ЛНЗ, а также кубковый поединок против "Оболони".
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