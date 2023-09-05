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Шахтер объявил об аренде Тотовицкого в Колос

Премьер-лига
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Фарина и Борячук отправились в Металлист 1925

Шахтер объявил об аренде Тотовицкого в Колос

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Шахтер" объявил о том, что хавбек команды Андрей Тотовицкий отправился в аренду в ковалевский "Колос".

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Также "горняки" подтвердили, что молодой центрбек Марьян Фарина продолжит карьеру в "Металлисте 1925", который его арендовал до конца текущего сезона.

Также пресс-служба "Шахтера" отмечает, что центрфорвард Андрей Борячук перебрался в "Металлист 1925" на условиях полноценного трансфера.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Шахтар

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