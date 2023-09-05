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Шахтер объявил об аренде Тотовицкого в Колос
Фарина и Борячук отправились в Металлист 1925
Фото: ФК Шахтер
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Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Также "горняки" подтвердили, что молодой центрбек Марьян Фарина продолжит карьеру в "Металлисте 1925", который его арендовал до конца текущего сезона.
Также пресс-служба "Шахтера" отмечает, что центрфорвард Андрей Борячук перебрался в "Металлист 1925" на условиях полноценного трансфера.
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Источник:ФК Шахтар
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