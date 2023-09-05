Шахтер объявил об аренде Тотовицкого в Колос

" Шахтер " объявил о том, что хавбек команды Андрей Тотовицкий отправился в аренду в ковалевский "Колос".

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Также "горняки" подтвердили, что молодой центрбек Марьян Фарина продолжит карьеру в "Металлисте 1925", который его арендовал до конца текущего сезона.

Также пресс-служба "Шахтера" отмечает, что центрфорвард Андрей Борячук перебрался в "Металлист 1925" на условиях полноценного трансфера.