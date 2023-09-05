Заря под руководством Кривенцова проведет спарринг с Колосом

Футболисты " Зари ", которые не вызваны в сборные команды, 4 сентября возобновили тренировочный процесс и готовятся к поединку 7 тура УПЛ с "Металлистом 1925".

Как сообщает Sport.ua, занятия проходят под руководством Валерия Кривенцова, который уже в ближайшие дни должен возглавить луганскую команду.

Сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ "Заря" заполнит контрольным поединком с "Колосом", который запланирован на 9 сентября.