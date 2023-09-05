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Заря под руководством Кривенцова проведет спарринг с Колосом
Специалиста скоро представят в качестве главного тренера
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Футболисты "
Как сообщает Sport.ua, занятия проходят под руководством Валерия Кривенцова, который уже в ближайшие дни должен возглавить луганскую команду.
Сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ "Заря" заполнит контрольным поединком с "Колосом", который запланирован на 9 сентября.
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Источник:sport.ua
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