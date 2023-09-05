Инвестор Металлиста 1925 Носов: История клуба идет бок о бок с моим родным городом, воспоминаниями с детства

Новый инвестор " Металлиста 1925 ", основатель криптобиржи WhiteBIT, Владимир Носов рассказал о своем решении помочь харьковскому клубу.

"Помогать своим – главный принцип каждого украинца и украинки.

Недавно я узнал, что "Металлист 1925" оказался под угрозой закрытия из-за финансовых трудностей. История клуба идет бок о бок с моим родным городом, воспоминаниями с детства и любовью к футболу.

"Металлист 1925" – это свое, родное. И допустить закрытие футбольного символа твоего родного города просто невозможно.

Сегодня WhiteBIT является официальным партнером профессиональных футбольных команд. Таких как "Барса", "Трабзонспор" и сборная Украины. А теперь и родного "Металлиста 1925".

"Металлист" будет играть. Дух украинского футбола несокрушимый. Помогать своим. Бороться. Побеждать", – написал Носов в фейсбуке.