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Кривцов: Шахтер – клуб номер 1 в Украине. Там знают, что делают
Несмотря на невнятный старт Шахтера в сезоне, защитник уверен в светлом будущем команды
shakhtar.com
Экс-защитник "
— Слежу за украинской Премьер-лигой, насколько есть возможность, так как большая разница во времени – 7 часов. Чаще смотрю обзоры и стараюсь быть в курсе всего.
— Как считаешь, насколько тяжело идет перестройка команды в "Шахтере" с новым наставником?
— Смена тренерского штаба всегда непросто отражается на любой команде. К тому же, в "Шахтере" сейчас очень много молодых игроков. Пришли молодые иностранцы. Поэтому снова должно пройти определенное время, прежде чем команда заиграет на полную. Однако я знаю, что "Шахтер" – клуб номер 1 в Украине. Там знают, что делают. Команда избавится от шероховатостей и все пойдет как надо.
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