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Кривцов: Шахтер – клуб номер 1 в Украине. Там знают, что делают

Премьер-лига
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Несмотря на невнятный старт Шахтера в сезоне, защитник уверен в светлом будущем команды

Кривцов: Шахтер – клуб номер 1 в Украине. Там знают, что делают

shakhtar.com

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Сергей Кривцов, который сейчас играет за "Интер" (Майами), оценил непростой старт горняков в сезоне при новом тренере Патрике ван Леувене.

— Слежу за украинской Премьер-лигой, насколько есть возможность, так как большая разница во времени – 7 часов. Чаще смотрю обзоры и стараюсь быть в курсе всего.

— Как считаешь, насколько тяжело идет перестройка команды в "Шахтере" с новым наставником?

— Смена тренерского штаба всегда непросто отражается на любой команде. К тому же, в "Шахтере" сейчас очень много молодых игроков. Пришли молодые иностранцы. Поэтому снова должно пройти определенное время, прежде чем команда заиграет на полную. Однако я знаю, что "Шахтер" – клуб номер 1 в Украине. Там знают, что делают. Команда избавится от шероховатостей и все пойдет как надо.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Интер Майами
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Источник:
t.me/upltv

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