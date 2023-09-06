Полесье запустило конкурс по созданию новой клубной эмблемы

"Полесье" объявил о начале конкурса на новую клубную эмблему. Каждый желающий может отправить свой вариант с 6 сентября по 16 ноября 2023 года.

В течение конкурса клуб будет собирать предложения, а затем компетентное жюри выберет лучшие варианты, которые клуб представит на голосование болельщиков.

Ключевыми смыслами, которые нужно отразить в обновленном логотипе являются: год основания клуба, образ волка, зелено-желтые клубные цвета, язык логотипа - украинский. Победитель получит вознаграждение.

Вместе с новыми вариантами логотипа на голосование болельщиков будет вынесен и действующий логотип житомирского клуба.