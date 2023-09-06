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Полесье запустило конкурс по созданию новой клубной эмблемы

Премьер-лига
(1 голосов)

Варианты принимаются до 16 ноября

Полесье запустило конкурс по созданию новой клубной эмблемы

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" объявил о начале конкурса на новую клубную эмблему. Каждый желающий может отправить свой вариант с 6 сентября по 16 ноября 2023 года.

В течение конкурса клуб будет собирать предложения, а затем компетентное жюри выберет лучшие варианты, которые клуб представит на голосование болельщиков.

Ключевыми смыслами, которые нужно отразить в обновленном логотипе являются: год основания клуба, образ волка, зелено-желтые клубные цвета, язык логотипа - украинский. Победитель получит вознаграждение.

Вместе с новыми вариантами логотипа на голосование болельщиков будет вынесен и действующий логотип житомирского клуба.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
polissyafc.com

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