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Полесье запустило конкурс по созданию новой клубной эмблемы
Варианты принимаются до 16 ноября
Фото: ФК Полісся
"Полесье" объявил о начале конкурса на новую клубную эмблему. Каждый желающий может отправить свой вариант с 6 сентября по 16 ноября 2023 года.
В течение конкурса клуб будет собирать предложения, а затем компетентное жюри выберет лучшие варианты, которые клуб представит на голосование болельщиков.
Ключевыми смыслами, которые нужно отразить в обновленном логотипе являются: год основания клуба, образ волка, зелено-желтые клубные цвета, язык логотипа - украинский. Победитель получит вознаграждение.
Вместе с новыми вариантами логотипа на голосование болельщиков будет вынесен и действующий логотип житомирского клуба.
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