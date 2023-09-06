Новый рулевой Днепра-1: на кого выпадет выбор

Если говорить о самых распространенных сроках тренерских отставок первого круга, то они обычно происходят в разгар осенней части чемпионата или незадолго до зимнего перерыва. Однако, похоже, что нынешний сезон нарушает традиции. Первая честь чемпионата еще не успела набрать обороты, как увольнение главных тренеров стало происходить с изрядной периодичностью. Последняя декада августа в этом плане была, как пулеметная очередь: только за одну неделю (!) один за другим в отставку ушли три специалиста – Александр Кучер из "Днепра-1", Александр Ковпак из черкасского ЛНЗ и Ненад Лалатович из луганской "Зари". Такой бурной серии увольнений украинский футбол не переживал давно, так что болельщикам понадобилось определенное время, чтобы проанализировать эти события. А между тем в двух последних коллективах вопрос о новых рулевых уже не стоит: как известно, на тренерском мостике ЛНЗ недавно появился хорошо знакомый украинским любителям футбола по работе во Львове и Одессе белорус Олег Дулуб, а на вакантное место главного тренера "Зари" приглашен Валерий Кривенцов.

А вот у "Днепра-1" с кандидатом на роль очередного наставника окончательно еще не определились. Ведь многие желаемые фигуры сейчас работают в других клубах. В перечне разных СМИ фигурировали фамилии Дмитрия Михайленко, Виктора Скрипника, Романа Григорчука, успевших накопить определенный опыт в украинском футболе. Да и о Руслане Ротане тоже упоминалось. Понятно, что для перехода того или иного из них в "Днепр-1" одного желания руководства мало – в этом процессе должно сработать немало факторов. Одним из них является соответствующий пункт в контракте, предусматривающий в случае его досрочного прекращения выплату неустойки.

Можно не сомневаться, что в период текущей двухнедельной паузы в чемпионате в руководящем штабе "Днепра-1" тщательно поразмышляют над тем, на ком именно из специалистов остановить свой выбор. По всей вероятности, в процессе поиска оптимального варианта возникнет новая кандидатура. Взять хотя бы круг тех людей, которые в разное время защищали спортивную честь Днепропетровска/Днепра – как в роли футболистов, так и тренеров. Среди них достаточно опытных тренеров, которые сейчас находятся в творческом отпуске.

Сергей Пучков (61 год). Этот специалист является одним из любимцев болельщиков "Днепра" 80-х годов. В его составе он становился чемпионом, выигрывал серебряные и бронзовые медали, Кубок СССР. После того, как Пучков повесил бутсы на гвоздь, он выбрал тренерскую профессию, в которой работает уже более двух десятилетий. Наибольших успехов добился во время работы в "Севастополе" и симферопольской "Таврии". Первый из этих коллективов он вывел в класс сильнейших, а со вторым выигрывал Кубок Украины.

Олег Таран (63 года). Был одним из главных героев первого чемпионского сезона днепропетровского "Днепра" 1983 года, затем получал награды разного достоинства. На тренерском пути Таран запомнился достаточно плодотворной работой в криворожском "Кривбассе", с которым не только выигрывал дважды подряд бронзовые медали (в сезонах 1998/99 и 1999/2000), но и достойно преодолевал финансовые трудности. Имеет опыт работы в тренерском штабе "Днепра" в середине 90-х годов.

Николай Федоренко (68 лет). В роли игрока "Днепра" провел четыре сезона, самым памятным из которых стал "золотой" 1983-й. Цвета днепропетровской команды Федоренко защищал до середины 80-х, после чего еще поиграл в Никополе, Кировограде и Запорожье. Перейдя на тренерскую работу, он трижды (!) работал в "Днепре" – как тренер, так и главный тренер. В последней из этих ролей специалист возглавлял днепропетровскую команду в течение двух с половиной лет – с сезона-1999/2000 по первый круг 2001/02 включительно.

Сергей Ковалец (54 года). За днепропетровскую команду играл во второй половине 90-х, проведя в ней один из лучших своих периодов карьеры игрока. Дважды выигрывал с "Днепром" бронзу чемпионата Украины и играл в финале Кубка страны. Опыт сотрудничества с такими известными специалистами, как Иштван Секеч, Валерий Лобановский, Бернд Штанге, Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный помогают Ковальцу в тренерской деятельности. Он удачно работал с молодежной сборной Украины, киевской "Оболонью", "Александрией", а также имеет опыт работы в Словакии и Литве.

Руслан Костышин (46 лет). С именем этого человека связаны успешные выступления "Днепра" в первом десятилетии 2000-х. Днепропетровская команда под руководством Евгения Кучеревского была на виду в чемпионате Украины и наделала шуму в еврокубковых турнирах той поры. Повесив бутсы на гвоздь, Костышин решил попробовать себя в роли тренера, начав новый этап карьеры в любительском "Колосе" из Коваливки. С ним он проделал путь в УПЛ и даже поиграл в еврокубках. Последние полтора года трудился в казахстанском клубе "Аксу".

Список возможных кандидатов на роль главного тренера "Днепра-1" из числа бывших игроков и тренеров "Днепра" можно было бы продолжить, ведь таких достаточно. Скажем, из старой гвардии это Александр Лысенко, Вячеслав Грозный, из новой – Максим Калиниченко. Кто знает, возможно кто-то из вышеназванных специалистов действительно рассматривается как вероятный преемник Александра Кучера, которого пока временно заменяет и.о. главного тренера Валерий Городов. Впрочем, часто случается так, что приставка "и.о." меняется на роль полноправного рулевого.